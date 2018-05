Ana Carrasco también gana en Donington Park

La piloto de Cehegín Ana Carrasco lo ha vuelto a conseguir. Ha ganado en el circuito de Donington Park, en Inglaterra, su segunda carrera consecutiva del Campeonato del Mundo de Supersport 300 y se distancia en la clasificación. La murciana ya marcó el mejor tiempo en los entrenamientos y a los mandos de su Kawasaki ha vencido por delante del sudafricano Dorren Loureiro y del español Borja Sánchez.



Así ha sido la llegada a meta de la murciana:



She's done it!!!??@AnaCarrasco_22 wins in #WorldSSP300! Another stunning weekend for the Spaniard!????#UKWorldSBK pic.twitter.com/stJbzQ7agG