"Mis siestas las paso en el monte corriendo y esos son mis mejores momentos de relax"

El deporte es una anécdota en su extenso currículum, porque en realidad ella es una consumada bailarina. Pertenece al club Rajaos Runners de Alcantarilla y su capacidad de organización le lleva a atender todos los frentes que tiene su vida.

¿Cuándo empezó a hacer deporte?

Desde que tengo uso de razón estoy bailando. En realidad vengo del mundo de la danza y compaginé los estudios de flamenco español con mi carrera universitaria. Di clases para ganar un dinerillo, pero llegó un momento en el que tuve que decidir si vivir de eso o de mis estudios, porque del baile, como no seas un Cristiano Ronaldo, es difícil. Opté por tomármelo como un hobby, terminé mis estudios de Económicas y empecé pronto a trabajar en La Caixa, pero seguí dando clases de baile, incluso durante los dos embarazos. Y fue en un gimnasio al que me apunté donde me especialicé en bailes latinos y me hice monitora de actividades deportivas.

Vamos, que lo uno le llevó a lo otro.

Sí, empecé a salir a correr con los compañeros del gimnasio y acabé haciendo carreras populares, que desde el principio no se me daban mal porque estaba en forma.

¿Y cómo lo hace desde que fue madre?

Aunque empecé a competir en 2002, cuando llegaron los niños me tuve que buscar la vida, entrenando como podía, sin comer, sin dormir, a las tres de la tarde... Mis siestas las paso en el monte corriendo, son mis mejores momentos de relax. Solo paré de correr los ocho meses del embarazo, aunque seguí nadando y andando, pero a los 30 días de dar a luz ya estaba otra vez corriendo.

Pero pasó de carreras populares a maratones.

Había hecho medias maratones de forma autodidacta, entrenándome y alimentándome yo. Como estoy en La Caixa trabajando, que patrocina el Maratón de Barcelona, la caja nos pagó el dorsal un año y pensé en lanzarme, pero lo hice sola, sin planificación. Y resulta que fui la primera clasificada de la empresa con un tiempo de 3 horas y 37 minutos, que no estaba mal para ser la primera vez.

¿Y qué maratones siguió haciendo?

En 2014 me quedé embarazada del segundo niño e hice el trato con mi marido de que cuando naciera, me preparaba el segundo, que fue en Valencia en 2015 y donde bajé a 3h.26. Después hice 3h.25 en Sevilla y fue cuando conocí a Manolo Rico y me planteó que me federara porque los tiempos que tenía eran interesantes. Al final acabó llamándome Ginés Soto para que me apuntara a los Rajaos Runners de Alcantarilla. Y estoy encantada porque es un club espectacular a nivel humano. Desde que estoy con ellos todo han sido podios y triunfos, dicen que soy la Messi del equipo.

¿Con qué se ha atrevido más?

En 2015 hice la Ruta de las Fortalezas, mi primera ultra, y fui la novena mujer en menos de seis horas. Después gané los 30 kilómetros del río y fui la segunda en los 90K de Caravaca, pero todo esto sin planificación.

¿Cómo se organiza para los entrenamientos?

Realizo entrenamiento funcional en sala y luego salgo a correr, pero no me agobio porque llevo el trabajo hecho. Pero mi punto fuerte es el mental, porque es lo fundamental para estas distancias. La prueba más dura es el maratón, donde no puedes bajar el ritmo, es una lucha mental contra ti mismo. Y si aguantas este tipo de pruebas, superas cualquier obstáculo que te ponga la vida.

Después de ser campeona regional de maratón, ¿qué se plantea ahora?

Lo que me gustaría ahora es no repetir, no me planteo otros retos. Estoy preinscrita en el Maratón de Londres y mi sueño es Nueva York, donde ya me dejaron fuera pese a que tengo tiempo acreditado.

¿Ha sufrido muchas lesiones?

Afortunadamente ninguna. Solo he tenido que parar una vez por una sobrecarga después del Maratón de Murcia porque le metí al tobillo en cinco meses demasiados kilómetros. Pero también he tenido la suerte de cruzarme en esta vida con el doctor Francisco Javier Hidalgo, de Clinalgia, que tiene protocolos específicos para deportistas profesionales y amateurs. Llevo con él dos años y he mejorado mi rendimiento, así como con el centro Sportiva.

Vamos, que está a un nivel profesional.

Así es porque cuando era autodidacta se me fue un poco la cabeza y necesitaba alguien que me controlara, que me dijera cuándo tenía que parar. Y ahora también tengo un club detrás, que es lo más grande.

Pues todo esto debe costar una buena pasta.

Lo que más me ha costado es disciplina y fuerza de voluntad. Afortunadamente tengo un buen trabajo, que también me costó lograr y con el que estoy encantada.

¿Sigue con los bailes o lo ha dejado ya?

Sí, desde que el pequeño cumplió cuatro años y ya se acabó la lactancia y la mamitis total, he vuelto a la danza, porque es la afición de toda mi vida, aunque después viniera lo de correr, porque cuando corres disfrutas, pero la mente no deja de funcionar.

Vamos, que aprovecha los entrenamientos para hacer la planificación diaria.

Durante las dos horas que salgo a entrenar mi cabeza no para, pero cuando bailo sí porque tengo la mente en la coreografía, la pareja, los pasos... Ahí no puedes pensar que por la tarde tienes que hacer la compra u otras cosas.

¿Y cuándo baila si trabaja y entrena?

Por las noches, cuando dejo a los niños acostados y cenados. Esa hora y media es de disfrute y desconexión total.

¿Sus niños le preguntan si está loca?

No, mis niños me preguntan cuándo es la próxima carrera. Ellos suben conmigo al podio a por los trofeos y en la carrera en la que no tengo nada, intento enseñarles que lo más importante es participar y correr. El mayor, que tiene nueve años, está jugando al fútbol y le inculcamos que Cristiano Ronaldo es uno, pero que sin un equipo detrás, él no marca.

¿No se sentía sola cuando empezó a correr, porque en 2002 pocas mujeres lo hacían?

No, porque por mi personalidad siempre he sido muy independiente y he hecho lo que mi mente y mi corazón me han dictado.

¿Cuántas amigas le preguntan cómo lo hace?

Muchas, pero es solo cuestión de organización. Tengo la capacidad de reaccionar cuando algo me falla, pero no sé lo que es sentarme a descansar o dormir la siesta. Vamos, que no sé lo que es perder el tiempo.