Noventa minutos que marcan el futuro

Van a ser noventas minutos que van a marcar el futuro tanto del Real Murcia como del Elche, ya que esta tarde en el Martínez Valero, a las 17.30 horas, se resuelve la primera ronda por el ascenso a Segunda División teniendo muy en cuenta que el choque de ida celebrado el pasado domingo en Nueva Condomina acabó con derrota grana por la mínima ante los ilicitanos, lo que obliga a los murcianistas a tener que ganar de manera obligada para mantener con vida el sueño del ascenso.

Aunque en ninguno de los dos bandos se esperan grandes variaciones en los once titulares respecto al choque de ida, la realidad es que esta tarde miden sus fuerzas un Elche que no pierde en su campo desde comienzos de enero, ante un Murcia que desde noviembre no ha clavado la rodilla lejos de su estadio, por lo que la emoción y los nervios están más que garantizados.

Los dos entrenadores han preferido trabajar sin público esta semana para preparar el partido a conciencia, y en el Real Murcia, más después de escuchar a Salmerón, nadie espera una revolución en el equipo titular. Sin embargo la posibilidad de que jugadores que no fueron titulares en la ida como Elady Zorrilla y Carlos Martínez puedan tener más relevancia esta tarde no sería ni mucho menos una sorpresa, más teniendo en cuenta que la actuación de los extremos titulares el pasado domingo, Pedro Martín y Santi Jara, pasó más bien desapercibida.

En el propio vestuario del Murcia son conscientes de que una derrota no es nunca un buen resultado, pero el hecho del valor doble de los goles fuera de casa permite a los pupilos de Salmerón igualar la contienda en el momento que consigan adelantarse en el electrónico, algo que el propio Salmerón no descartó ayer ni mucho menos desvelando que esta semana se habían ensayado incluso los lanzamientos desde el punto de penalti, aunque el responsable del banquillo grana reconocía que lo habían hecho ya más veces esta campaña.

En el Real Murcia han necesitado varios días para asimilar el tropiezo del domingo, pero poco a poco se han dado cuenta de que una derrota por la mínima no deja ni mucho menos la eliminatoria sentenciada, lo que aporta algo de esperanza a los visitantes, que encima cuando salen de la Región parece que aumentan sus prestaciones. El primero que se dio cuenta de que esta teoría es una realidad palpable fue el propio Salmerón, quien en su último cambio del pasado domingo dio entrada en el minuto 80 a un jugador de corte defensivo como David Mateos, ya que posiblemente Salmerón ya estaba pensando en el encuentro de esta tarde, donde verdaderamente se decide absolutamente todo.

En el bando franjiverde tampoco se esperan grandes cambios en el once titular y más teniendo en cuenta que en el choque del pasado domingo fueron ligeramente superiores, no una barbaridad, pero sí lo suficiente como para haber apretado más los dientes que el Murcia en los momentos claves del encuentro. Por eso Sory sigue siendo el máximo candidato para arrancar como '9' de los franjiverdes, a pesar de tener a Benja y a Nino esperando en un banquillo con más pólvora que el grana. Por su parte, lo que tiene que hacer el Murcia es poner más de relieve su paciencia en partidos claves, la de un equipo que ha conseguido moverse como pez en el agua con el empate sin goles y que necesita, además de ganar, ser más listo en todos los sentidos que el Elche.