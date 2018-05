Ibon Navarro: "Me voy dolido por la forma en la que ha acabado el año"

La derrota del UCAM Murcia CB anoche ante el Estudiantes empañó la buena temporada realizada por el equipo universitario al perder la novena plaza, que da el acceso directo a la Champions, y no poder alcanzar el play off. «Me voy dolido por la manera en la que ha terminado el año. Al final la clasificación te pone donde tienes que estar, pero la sensación no es la que merecíamos.

Hemos estado más cerca de nuestro máximo y eso ha llevado a competir al equipo siempre, aunque la novena plaza era lo mínimo que merecíamos», dijo el técnico universitario y añadió que «ahora hay un periodo en el que tenemos que evaluar las causas por las que hemos llegados tan justos físicamente y analizar, porque si no haces autocrítica no aprendes nada». Además, el entrenador del equipo murciano señaló que «hemos visto que al equipo le faltaba energía desde el principio», e incidió en el mal sabor de boca que le deja este desenlace. «Ahora mismo me voy fastidiado, hemos estado cerca de todo pero no hemos podido lograr nada», dijo .