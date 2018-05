Despedida amarga en el Palacio

El UCAM Murcia CB no pudo poner el broche de oro a la fantástica temporada realizada en la que conquistó la medalla de bronce de la Champions League en Atenas y peleó siempre de tú a tú con los equipos más poderosos de la Liga Endesa. El conjunto universitario cayó anoche ante el Estudiantes en el último partido del curso (71-77) y no pudo cumplir la primera premisa de la carambola para poder entrar en los play off. No obstante, el resto de resultados tampoco acompañaron, por lo que la derrota dejó al equipo de Ibon Navarro en la décima plaza, que pese a que a día de hoy no está confirmado que otorgue plaza directa para la fase de grupos de la Champions League, la FIBA sí ha comunicado a otros clubes de ACB que serán tres los billetes directos (del octavo al décimo). En cualquier caso, la entidad podrá disputar de nuevo el próximo curso el trofeo continental, ya sea a través de una previa como directamente. La falta de acierto en los últimos dos minutos y el tener que ir a remolque en el tramo final, provaron que la ansiedad se apoderase del cuadro murciano ante el Estudiantes, pese al fantástico acierto de Benite, quien finalizó el encuentro con 26 puntos en el último partido de Savané, jugador del Estudiantes, en la Liga ACB. Los 18 rebotes ofensivos capturados por los murcianistas y los 17 de Sadiel Rojas tampoco fueron suficientes en el día del adiós.

Y eso que el UCAM arrancó el encuentro sólido en defensa con una recuperación de Ovie Soko, aunque ambos equipos se encontraron muy pronto con diversos problemas para poder mantener sus quintetos en la pista. Dos faltas cometidas por Alec Brown sobre el británico mandaron al pívot del Estudiantes al banquillo, mientras que en el cuadro murciano fue Oleson quien se tuvo que marchar por unas molestias en su gemelo. Mientras tanto, los de Ibon Navarro anotaron sus primeros puntos desde la pintura y una canasta que se fabricó el propio Rojas permitió el primer colchón para los locales (10-4).

La entrada de Benite, quien cerró la primera mitad con 18 puntos, fue un soplo de aire fresco para el UCAM, ya que el brasileño firmó siete puntos antes de cerrar el primer cuarto. No obstante, el Estudiantes reaccionó tras un tiempo muerto de Salva Maldonado que fue la antesala a las canastas de Cook y Caner Medley (17-14). Hannah y Lima, a la contra, cerraron el primer cuarto para los murcianos con una gran acción (22-14). La salida del UCAM en los siguientes diez minutos invitó a pensar a que podría enfrentarse a un partido mucho más cómodo del que fue, al menos en la primera parte. Y es que el acierto de Benite, con 11 puntos en este periodo, permitió a los universitarios contar con una cómoda ventaja (32-22), pese a los triples de Hakanson y Peña.

El partido se volvió ´loco´, nadie era capaz de sostener el ritmo y eso llevó a los de Ibon Navarro a desperdiciar su primera ventaja. Aunque también provocó que el Estudiantes se metiera de lleno en el encuentro de nuevo con un parcial de 4-15 que se cerró con una canasta por dentro de Suton (33-32). Sin embargo, los locales se volvieron a poner el mono de trabajo tras un tiempo muerto del entrenador vitoriano y con Benite firmando un 4/5 en triples junto a una canasta con tiro adicional que se sacó de la chistera Clevin Hannah, a pesar de que el cuadro madrileño logró recortar desde el tiro libre antes del descanso (42-38). El base del UCAM también cortó las alas al Estudiantes cuando los de Salva Maldonado, entrenador visitante, intentaron empatar de nuevo el encuentro en los primeros compases del segundo tiempo. Otro ´2+1´ de Hannah más una canasta por dentro de Lima, dieron de nuevo la batuta del partido a los murcianos (49-43). La intensidad volvió a subir en el parqué del Palacio y entonces el UCAM demostró que en este tipo de situaciones es donde más cómodo se encuentra. Sadiel Rojas supo ganarle la partida a Vicedo, mientras que Alec Brown se volvió a marchar al banco con cuatro faltas cuando todavía restaban quince minutos para el final. No obstante, el Estudiantes tampoco se arrugó y otro triple de Peña colocó el empate a tres minutos para llegar al último cuarto (52-52). Una canasta de Suton dio la alternativa al Estudiante en el marcador e Ibon Navarro tuvo que parar el encuentro para reajustar a su equipo tras otra pérdida en ataque. El UCAM pasó a defender en zona y consiguió frenar los golpes del Estudiantes con sus visitas al tiro libre, hasta que un triple de Caner Medley adelantó otra vez a los madrileños junto a los tiros libres de Savané (56-59).

Una canasta con tiro adicional de Suton y una contra tras un robo de Vicedo pusieron más cuesta arriba el partido para los de Ibon Navarro en su recta final (57-64). Sin embargo, fue entonces cuando volvió a aparecer Vítor Benite. Cinco puntos consecutivos del brasileño ayudaron a reactivar a los universitarios después de encadenar varias defensas existosas ante los intentos del Estudiantes por intentar encarrilar el encuentro (62-66). Los locales pudieron suplir la ausencia de Tumba, eliminado por faltas a seis del final, con un triple liberado de Hannah que se salió y que hubiera apretado todavía más el marcador. Los aficionados que se dieron cita en el Palacio temieron lo peor cuando el Estudiantes amplió de nuevo su renta (62-69), aunque apareció de nuevo Benite con su sexto triple de la noche - que se tradujo en 26 puntos en su casillero- y un palmeo de Rojas para luchar por la victoria hasta el final (67-69). Sin embargo, la quinta falta del escolta brasileño provocó que el UCAM se quedase sin su mejor arma para pelear por el triunfo a tres minutos del final, cuando todavía separaban cuatro puntos a los murcianos de su rival.

Hannah tuvo la oportunidad de empatar de nuevo tras anotar un tiro libre, y una gran defensa de Kloof sobre Hakanson permitió a los de Ibon Navarro enlazar hasta cuatro ataques consecutivos, tras capturar varios rebotes ofensivos, en los que el balón no entró (70-73). Un triple de Caner Medley a un minuto del final prácticamente cerró el partido después de que el balón tampoco entrara en otra acción de Soko bajo el aro (70-75). El UCAM lo intentó hasta el final, pero no pudo despedir la temporada con una victoria que le hubiera dado la novena plaza y el pase a Europa tras no tener acierto en los últimos dos minutos (71-77).