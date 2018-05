El UCAM se apretará el cinturón en su nuevo proyecto

Marc Fernández se marcha a la liga griega

Acabada la temporada, e incumplidos los objetivos que se plantearon el verano pasado, el UCAM Murcia tendrá que volver a edificar un proyecto en Segunda División B a la altura de sus exigencias, que no son otras que luchar por el ascenso de categoría. Gracias a un presupuesto engrosado mediante la ayuda concedida por LaLiga a los clubes que descienden de Segunda, el club universitario logró conformar una plantilla atractiva hace un año, y que fue mejorada, sobre el papel, durante el mercado de invierno. Sin embargo, al no lograrse el ascenso de categoría y, por tanto, verse consumida esa ayuda económica, la directiva del club universitario pretende reducir los costes derivados de las altas nóminas de algunos de sus jugadores, los cuales algunos finalizan contrato, y otros no.

Para el próximo curso, hasta once futbolistas cuentan con un acuerdo de vinculación con el UCAM hasta junio de 2019. Es el caso de los defensas Carlos Moreno, Fran Pérez, Javi Fernández y el capitán Góngora; los centrocampistas Abel Gómez, Vivi, Julen Colinas, Urko Arroyo y Víctor García; y los delanteros Manu Onwu y Gerard Oliva. Además, el atacante Isi Ros se encuentra en conversaciones para prolongar su vinculación con los universitarios. Respecto a los activos restantes, destaca que los tres porteros que han defendido los palos de La Condomina esta temporada, como ha sido el caso de Javi Jiménez, Esteve y Germán Parreño, todos concluyen el próximo mes su vinculación con el equipo murciano. Por otra parte, Matheus Santana, prácticamente inédito durante la campaña, y el lateral Fran Grima, concluyen sus cesiones y volverán a sus respectivos clubes: Granada B y RCD Mallorca.

Pero en todo caso, la dirección deportiva que comanda el lorquino Pedro Reverte se ve ahora obligada a apretarse el cinturón de cara a armar el proyecto de la próxima temporada. Es por ello que cualquiera de los futbolistas que tienen contrato por un año más, entre los que se encuentran jugadores con caché en la categoría como Fran Pérez, Góngora, Abel Gómez, Julen Colinas o Manu Onwu, tendrían abierta la puerta de salida en caso de recibir el interés de un club. Además, planteada esa política económica con mayores restricciones, el grueso de jugadores que cuentan con contrato podría alcanzar un valor global de unos 700.000 euros, una cifra desmedida para únicamente completar la mitad de la plantilla.

De tal modo, y a falta de que se confirme cual será el entrenador en la próxima campaña, el rendimiento de gran parte de la plantilla ha dejado mucho que desear para la dirección técnica y deportiva, lo que invita a pensar que el UCAM podría prescindir de cualquiera de los jugadores con los que cuenta en nómina.



Marc Fernández, a Grecia

El primero de los futbolistas que dice adiós al UCAM Murcia tras esta campaña es el catalán Marc Fernández, uno de los jugadores más destacados del equipo durante esta campaña. El extremo, pichichi del conjunto universitario con doce dianas, acaba contrato y ha sido libre de negociar su futuro con varios clubes que mostraron interés en sus servicios.

Finalmente, Marc Fernández ha decidido poner rumbo a la Primera División griega, más en concreto al Asteras Tripolis, club que ha disputado la Europa League en pasadas temporadas. Pese a que desde hace un mes aproximadamente se rumoreaba su salida, este diario ha podido confirmar su marcha definitiva, por lo que Marc Fernández emprenderá una nueva aventura deportiva con una sustancial mejora en su contrato.