Con la mente en Europa y el corazón en el play off

Los aficionados del UCAM Murcia CB acudirán esta tarde al Palacio para presenciar el último encuentro de la temporada regular de la Liga Endesa. Pero lo harán con la esperanza de que el curso se prolongue unos días más con la segunda presencia del equipo universitario en unos play offs por el título de la ACB. Y es que, el UCAM necesita vencer hoy al Movistar Estudiantes, a las 20.30 horas ( Movistar +, dial 192), y que tanto el Iberostar Tenerife como el Morabanc Andorra tropiecen en sus respectivos encuentros para alcanzar las eliminatorias. Una carambola complicada, ya que el equipo tinerfeño se enfrenta al colista -el Betis- mientras que los del Principado reciben la visita de un Valencia Basket que ha reservado a dos de sus mejores hombres -Dublejvic y Green- para este choque pensando ya en el play off.

Seguir vivo en la Liga Endesa al término de las 34 jornadas es el objetivo que los de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, llevan buscando desde el inicio del curso. Sin embargo, el destino le puede reservar otro final cruel después de quedarse fuera de la Copa del Rey hace unos meses después de estar entre los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta. Todavía así, el homenaje a la plantilla en el Palacio estará garantizado después del fantástico año peleando de tú a tú con los equipos más potentes de la competición y tras al canzar la histórica medalla de bronce en la Champions League en la Final Four de Atenas.

Precisamente, asegurar su presencia otra vez en el torneo europeo será la primera tarea que buscarán los de Ibon Navarro. Y es que si el UCAM gana al Estudiantes se aseguraría la novena plaza ocurra lo que ocurra en otras canchas. O lo que es lo mismo, tendría el billete directo para entrar de nuevo en la fase de grupos de la Champions como ocurrió el pasado curso. Una derrota hoy, en cambio, podía provocar que los universitarios cayeran a la décima plaza, donde el acceso a Europa, con casi total seguridad, sería a través de una invitación. Lo que podría llevar al equipo murciano a tener que disputar alguna ronda previa y trastocaría los planes de la pretemporada al tener que arrancar unas semanas antes el curso como pasó con el Divina Seguros Joventut o el Movistar Estudiantes en la pasada campaña.

En esta misma línea se expresó ayer el entrenador vitoriano, puesto que tratará que su plantilla finalice el año lo más arriba posible independientemente de disputar el play off o no. «Da la sensación de que al ser el último partido y jugarlo en casa lo ganaremos, pero nos estamos jugando mucho, la novena plaza, que asegura la participación en la Champions League, porque la décima y la undécima precisan de invitación, por lo que hay algo en juego muy importante», indicó Ibon Navarro y añadió que «los balances se hacen al final y, aunque el objetivo era y es estar en las eliminatorias por el título, hay muchas diferencias entre entrar o no entrar en ellas, pero también entre acabar con 18 o con 17 victorias y entre lograr plaza europea o no hacerlo».

Y es que, en caso de ganar al Estudiantes, el UCAM lograría su decimoctava victoria del curso e igualaría el balance que le llevó hace dos temporadas a disputar por primera vez el play off de la ACB con Fotis Katsikaris. Sobre el rival, el entrenador vitoriano destacó su buen momento de forma. «La temporada a ellos se les está haciendo corta y la están acabando en el mejor momento del año, frescos mentalmente y jugando muy bien sin presión. Debemos estar muy bien en defensa y limitar sus números en el triple para, a partir de ahí, tener confianza en ataque», concluyó Ibon Navarro, quien podrá contar con todos sus jugadores para el choque de esta tarde a pesar de que algunos arrastran molestias físicas.