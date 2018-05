"Hemos pillado comprando entradas de reventa a aficionados del Cartagena"

Enrique Vedia, presidente del Rayo Majadahonda, ha denunciado que hay aficionados del FC Cartagena que están adquiriendo entradas en la reventa para acudir al partido del próximo domingo entre el equipo majariego y el albinegro. El mandatario del conjunto madrileño indicó que habían podido ver a algunos seguidores que compraban localidades que en estos momentos se están repartiendo a los integrantes de sus escuelas de fútbol.

Vedia confirmaba que habían enviado alrededor de 800 entradas a Cartagena para que el club albinegro las repartiera entre sus aficionados, pero que eso no es indicativo de cuántos seguidores albinegros estarán en Cerro del Espino. «Una cosa es la que nosotros les hemos dado a su club y otras los que de Cartagena pueden estar viniendo aquí a comprar, porque ayer -el pasado martes para el lector- pillamos a gente comprando entradas de reventa. Es que son muy listos».

El presidente del Rayo Majadahonda explicaba, por otro lado, que algunos peñistas del equipo albinegro han tratado de buscar aficionados de otras entidades para que les compren localidades y decía lo siguiente: «El Leganés es propietario también del Cartagena y hay peñas del Cartagena que han pedido a sus amigos del Leganés que compren entradas y sé que estan comprando localidades a niños de la escuela de fútbol».

El mandatario majariego confirmaba, en la entrevista que le efectuaban en la emisora de radio de Tele Madrid, que no se va a poner ninguna entrada a la venta. «El Cerro del Espino ya está lleno. Es verdad que quedan entradas porque están reservadas para algunos de nuestros socios y niños de la escuela. La gente se puede quejar porque no hay entradas pero no por el precio, porque todos los niños tienen su localidad gratis y los padres solo tendrían que pagar 10 euros por la suya».

De esta manera, los aficionados cartageneristas que pensaran que el próximo sábado podría quedar alguna localidad para el público en general ya saben que el club madrileño no tiene intención, al menos en estos momentos, de poner ni un ticket más en las taquillas de sus oficinas.

Los seguidores que viajen de Cartagena estarán situados en el la grada lateral. «Les podría haber dado menos localidades, alrededor de 500, a los seguidores del Cartagena, pero allí en esa zona del campo caben 700 y la Policía no me habría permitido mezclar a las aficiones».

Por otro lado, en la noche de ayer se procedió al sorteo de las entradas que podrán comprar a partir de esta misma mañana los aficionados del Cartagena para viajar el domingo a Majadahonda. En total, fueron 2.600 los socios que se inscribieron para participar en el mismo y un total de 480 las localidades a sortear. De esta manera, los abonados que estén entre los elegidos podrán empezar a comprar sus localidades esta misma mañana a un precio de 20 euros.

Recordemos, por otro lado, que el plan de viaje organizado por el FC Cartagena, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento tiene un coste de 22 euros -precio del autobús- y 20 euros la entrada. El autocar saldrá a las 4.30 horas de la madrugada del domingo para llegar al Cerro del Espino a las 9.30 horas. Hoy y mañana se pueden inscribir todos aquellos que quieran viajar en autocar para ver el encuentro, si es que finalmente han logrado entrada.

El Ayuntamiento de Cartagena ha contribuido en el viaje aportando un total de dos mil euros.