'No hay billetes' para el Rayo Majadahonda-Cartagena

El Rayo Majadahonda, a través de un comunicado, ha anunciado que ha colgado el cartel de 'no hay billtes' para el encuentro del domingo ante el Fútbol Club Cartagena (12.00 horas), donde está en juego el ascenso. Los cartageneristas ganaron en la ida por 2-1.

"El Rayo Majadahonda comunica que ya no quedan localidades para el partido de vuelta del play off de ascenso directo a Segunda División ante el FC Cartagena del próximo domingo 27 de mayo. Este comunicado también está destinado para que no se acuda a las oficinas ni a las taquillas del Cerro del Espino el próximo domingo en balde. El club quiere agradecer a los aficionados la gran respuesta que han tenido ante uno de los partidos más importantes para el club majariego. ¡Muchas gracias a todos y nos vemos el domingo!", es el comunicado que ha emitido el club madrileño.

Ya el martes se distribuyeron todas las localidades de tribuna sin ni siquiera salir a la venta, solo con los compromisos institucionales del club y las solicitudes de jugadores, técnicos y escuela. Y el miércoles se acabaron incluso los tickets del Fondo, toda vez que la Preferencia la tiene íntegramente el FC Cartagena (870 asientos), que han empezado a despacharse esta mañana en el estadio Cartagonova. En total, fueron 2.600 los socios que se inscribieron para participar en el sorteo de un total de 480 las localidades, ya que el club se reservó unas 200 localidades para patrocinadores y personal del club y otras 120 para los seguidores que acudieron a los últimos partidos fuera de casa. Las entradas tienen un precio de 20 euros.

El plan de viaje organizado por el FC Cartagena, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento tiene un coste de 22 euros -precio del autobús- y 20 euros la entrada. El autocar saldrá a las 4.30 horas de la madrugada del domingo para llegar al Cerro del Espino a las 9.30 horas. Hoy y mañana se pueden inscribir todos aquellos que quieran viajar en autocar para ver el encuentro, si es que finalmente han logrado entrada.

Enrique Vedia, presidente del Rayo Majadahonda, denunció que aficionados del FC Cartagena estaban adquiriendo entradas en la reventa para acudir al partido del próximo domingo, como ya ha informado este diario. «Una cosa es la que nosotros les hemos dado a su club y otras los que de Cartagena pueden estar viniendo aquí a comprar, porque ayer -el pasado martes para el lector- pillamos a gente comprando entradas de reventa. Es que son muy listos», decía.

El presidente del Rayo Majadahonda explicaba, por otro lado, que algunos peñistas del equipo albinegro han tratado de buscar aficionados de otras entidades para que les compren localidades y decía lo siguiente: «El Leganés es propietario también del Cartagena y hay peñas del Cartagena que han pedido a sus amigos del Leganés que compren entradas y sé que están comprando localidades a niños de la escuela de fútbol».