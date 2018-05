Final cruel para el UCAM Murcia a una buena temporada

El UCAM Murcia Club Baloncesto concluyó la temporada 2017-2018 con una derrota en casa ante el Movistar Estudiantes (71-77) que le dejó fuera de los play off por el título y en la décima posición de la tabla, que le otorga una plaza para la próxima Champions League Basketball, competición donde fue tercero el equipo murciano.

El UCAM Murcia saltó a la pista con un quinteto formado por Hannah, Oleson, Rojas, Soko y Tumba, pero cuando no se habían consumido cuatro minutos, el escolta de Alaska se retiró cojeando, dejando su lugar a Benite. El dominio en el rebote en los compases iniciales marcó las diferencias, con Soko superando claramente a Suton, quien cometió dos faltas en apenas minuto y medio. Dos canastas consecutivas pusieron el marcador en un 12-4 que provocó que Salva Maldonado moviera su banquillo. Nada más saltar a la pista, Caner Medley comenzó a producir y un triple de Cook (15-10) provocó que Ibon Navarro solicitara un tiempo muerto. Se había acabado la frescura ofensiva y al rescate salió Vítor Benite, quien anotó 7 puntos en menos de cinco minutos -se fue al descanso con 18-, estableciendo la renta en siete puntos (17-10), aunque la misma creció antes del final del primer cuarto tras culminar un contraataque Lima y anotar un tiro libre Ovie Soko (22-14).

La intensidad defensiva del UCAM Murcia bajó en el segundo cuarto, en el que Diagoberto Peña, con tres triples, se convirtió en el gran protagonista del Estudiantes. Después de alcanzar una máxima ventaja de 12 puntos (29-17, min. 13) tras una canasta de Lima, llegó un parcial de 4-15 que ajustó el marcador hasta un 33-32 (min. 17) con una canasta de Suton. El equipo visitante, gracias a sus seis triples, obligó a Ibon Navarro a solicitar un tiempo muerto tras el que aumentaron los locales sus prestaciones defensivas. Además, los triples de Soko y Benite (39-32, min. 18) deshicieron el equilibrio, aunque dos ataques consecutivos errados devolvieron la vida al Estudiantes (39-36, min. 19) justo antes de un 2+1 de Hannah a medio minuto del final (42-36). Hakanson aprovechó la segunda falta de Sadiel Rojas, que volvió al banquillo ante la reprimenda de su entrenador, para poner el 42-38, para a dos segundos del final fallar dos tiros libres Kevin Tumba.

El Estudiantes se adueñó del encuentro en el tercer cuarto mientras llegaban malas noticias desde Andorra y Sevilla, donde no se daban los resultados necesarios para que los murcianistas entraran en el play off. Aunque el arranque fue bueno (51-45, min. 24), los visitantes ajustaron más su defensa y dejaron sin aire a los interiores, llegando a darle la vuelta al marcador tras una canasta de Suton (53-54). Ibon Navarro ordenó entonces una defensa en zona tras un tiempo muerto, pero los visitantes no bajaron el ritmo y llegaron al final del tercer cuarto con tres puntos de renta (56-59).

El último cuarto fue un querer y no poder del UCAM Murcia, que se vio con 7 puntos de desventaja en el marcador en el arranque (57-64). Los errores se fueron encadenando. Primero Kevin Tumba se fue del partido por cinco faltas y después lo hacía Vítor Benite. Los dos últimos minutos fueron crueles, porque los murcianistas, agotados, fallaron todos los lanzamientos a canasta que realizaron, dando de nuevo la fortuna la espalda a un equipo que, pese a todo, acabó entre los aplausos de sus aficionados (71-77).