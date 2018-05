El submarino tiene la culpa

El submarino Isaac Peral, ubicado durante 47 años en el puerto de Cartagena, ha sido el lugar donde los aficionados al club albinegro o al Efesé han celebrado los éxitos de sus equipos a lo largo de la historia futbolística reciente de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que no hay nada conseguido y que el equipo cartagenero se enfrenta a un partido a vida o muerte el próximo domingo ante el Majadahonda en la lucha por el ascenso a Segunda División, el debate alrededor del lugar de la hipotética celebración ha saltado estos días.

Desde el club, Manolo Sánchez Breis, director general de la entidad, afirmaba que «si hay algo que celebrar será en la Plaza de España». El mandatario albinegro reconoce que no es una propuesta hecha por el FC Cartagena y dijo, además, en la entrevista concedida a Onda Regional, que en la mañana de ayer martes mantuvieron una reunión con la alcaldesa para hablar de éste y otros asuntos y aunque «todo está algo frío aún, porque lo primero es el ascenso», subrayó, para luego añadir que «hay cosas que se deben tener atadas por si surgen», y esto de las celebraciones parece que necesita estar consensuado y decidido para evitar contratiempos, malentendidos o concentraciones innecesarias.

Aunque eso de hablar de este tipo de circunstancias antes de producirse suele dar mala suerte, nadie parece escapar a este debate. La Federación de Peñas del FC Cartagena enviaba ayer un comunicado a los medios de información mostrando su parecer en dicho asunto. «Por circunstancias que todos conocemos, el submarino no se encuentra en su ubicación, pero sí el puerto de Cartagena, emblema de la trimilenaria historia de la ciudad. Qué mejor que esa ubicación, con una explanada enorme y con varios monumentos en él como los Héroes de Cavite, el Zulo o nuestro magnífico Ayuntamiento. Que la marea de aficionados se dirija a nuestro puerto por nuestras históricas calles».

Justifican así su opinión la Federación de Peñas en el consenso mostrado por los asociados a la misma. «Además, en un ejemplo de querer representar la opinión de la mayoría, en la última Asamblea de peñas celebrada el pasado 15 de mayo (hace tan solo 7 días) se debatió dicho tema, y por unanimidad se decidió que se celebrase junto al Puerto», explican los mismos asociados de dicho colectivo de aficionados albinegros.

Por último, y en contra de la opinión de Sánchez Breis o de los dirigentes municipales, los peñistas piensan que la Plaza de España no ha sido nunca el lugar para celebrar nada del club de fútbol y sí es el espacio para otros equipos. «Consideramos que la otra posible ubicación para dicha celebración no cumple los requisitos para ello. La Plaza de España es sitio de celebración habitual tanto de los seguidores del Real Madrid como los del Fútbol Club Barcelona, y también incluso de la selección española, por no hablar del peligro del tránsito de coches alrededor de dicha plaza. Los aficionados del FC Cartagena queremos un espacio propio y ya disfrutado anteriormente, no compartido por aficionados a otros clubes».

Por su parte, el presidente de la entidad, Paco Belmonte, evitó pronunciarse si es más o menos acertado celebrarlo en uno u otro sitio y decidió ser más cauteloso. «Vamos a dejarnos las tonterías de las celebraciones y vamos a centrarnos en trabajar bien durante la semana, en apoyar al equipo y en llegar a tope a la cita más importante de los últimos años. El club aplicará el mismo sentido común que nos ha llevado aquí en tres años. EFESÉ!!», dijo Belmonte en las redes sociales, queriendo, de esta manera, cortar de un plumazo cualquier atisbo de polémica.

Desde el Ayuntamiento aún no se han pronunciado de forma oficial sobre este tema y aducen que todo está en el aire, que no hay decisiones tomadas de momento aunque se está trabajando con la entidad cartagenerista para adelantar un posible calendario de actos.



Pantalla gigante

Por otro lado, los aficionados que se queden en Cartagena siguiendo el partido por televisión podrán tener la posibilidad de verlo en la pantalla gigante que será colocada a propósito.

Tampoco hay oficialmente un llamamiento de seguidores del lugar donde se instalará la misma, aunque el propio Sánchez Breis expresaba en Onda Regional en esa misma entrevista que el Pabellón Central es la primera opción que se plantean. «Debido a la hora y a la luz es complicado poder colocar una pantalla en el estadio Cartagonova, por lo que se está buscando recintos que estén cerrados».

En el año 2009 la afición que no viajó a Alcoy pudo acercarse al pabellón Central, donde miles de aficionados celebraron el ascenso conseguido en tierras alicantinas, gracias a los tantos anotados por Mena y Juan Pablo.