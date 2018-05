La murciana Martínez Madrona, primera mujer en la directiva de la Federación Española

La colegiada murciana María Dolores Martínez Madrona, de 32 años de edad, ha pasado a formar parte de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales, siendo la primera mujer que ocupa este cargo como vocal.

Martínez Madrona milita en la Liga Iberdrola, máxima categoría del fútbol femenino español, y además es árbitro internacional. Su debut como internacional fue en el partido que enfrentó a las selecciones absolutas de Rumanía y Holanda celebrado en las instalaciones de Pinatar Arena el pasado 22 de enero de 2017.

Se trata de una noticia histórica para la Región de Murcia porque María Dolores es la primera mujer árbitra de fútbol en activo que forma parte de la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol.

Martínez Madrona, que es profesora en el instituto de Pliego, comenzó a jugar al fútbol de niña con sus dos hermanos. En una entrevista a LA OPINIÓN recordaba sus inicios: "De pequeña siempre jugaba con mis dos hermanos al fútbol, que siempre estaban con el balón. Entonces decidió mi padre meterme en un equipo de chicos, porque entonces no había de chicas, y así empecé, con diez años. Pero me fracturé la pierna en un partido y cuando volví a jugar cinco meses después, ya no podía hacerlo con los chicos por la edad y tampoco había equipos para niñas. Me cambié al fútbol sala, pero no me gustó, y un verano mi padre me propuso que me hiciera árbitro. Me gustó la idea y así empecé", decía.