El homenaje está garantizado

La noche de mañana será larga en el Palacio de los Deportes de Murcia pase lo que pase. Si el UCAM es capaz de ganar al Movistar Estudiantes (20.30 horas) y se dan en las otras pistas los resultados que le hacen falta para acceder a las eliminatorias por el título por segunda vez en su historia, la celebración será por entrar en los cuartos de final, donde se enfrentaría al Real Madrid; si, por el contrario, no se dan esos condicionantes y los hombres de Ibon Navarro se quedan a las puertas, tanto el club como las peñas homenajearán a un equipo que, en cualquier caso, se ha ganado el respeto de la grada.

Dos situaciones se tienen que dar mañana para no se acabe la temporada para el tercer clasificado en la Champions League. Por un lado tiene que ganar al Movistar Estudiantes, un hecho que le permitiría sumar 18 victorias e igualar su mejor registro; y por otro, que el Iberostar Tenerife pierda ante el descendido Real Betis en Sevilla y que el MoraBanc Andorra caiga en su pista frente al Valencia Basket. Esa ecuacion daría un triple empate que beneficia al UCAM Murcia. Díficil, pero no imposible, por lo que desde el club se han preparado para vivir esos dos escenarios. En caso de no pasar a las eliminatorias, habrá un homenaje. Los jugadores saldrán a la pista uno a uno, como ya ocurrió el curso pasado, y sus nombres serán coreados por megafonía como merecido homenaje después de una temporada en la que también firmó el equipo la mejor primera vuelta, aunque no pudo estar en la Copa del Rey de Las Palmas por la condición de anfitrión del Herbalife Gran Canaria.

«Es un poco difícil lograr el objetivo porque no dependemos de nosotros, pero debemos estar pendientes de nuestro partido, hacer el trabajo y ganar. Espero que eso ocurra y la temporada no acabe mañana para el UCAM», dijo ayer en rueda de prensa Vítor Benite, quien el pasado domingo, después de tres temporadas en el equipo, alcanzó los 100 partidos en Liga ACB.

«Ha sido un buen año, en el que hemos hecho un baloncesto muy físico y de mucha pelea en defensa. En ataque hemos ido mejorando al acoplar a los jugadores nuevos en la plantilla. Llegar a la Final Four de la Champions, estar entre los ocho primeros al término de la primera vuelta y ahora pelear por lo mismo es algo grande para este club en una Liga con equipos que tienen presupuestos mucho más altos que el nuestro y pelear con ellos», apuntó el escolta brasileño, quien afirmó que en cualquier caso, «nosotros tenemos la presión de ganar en casa y todo pasa por prepararnos bien y estar enfocados en los detalles ante un rival muy ofensivo, en el que muchos balones pasan por las manos de Sylven Landesberg».