Zidane: "¿Cómo va a tener el Liverpool más hambre?"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que "nadie" les puede decir que no tienen "más hambre" que el Liverpool de cara a la final de este sábado de la Liga de Campeones por el mero hecho de haber ganado tres títulos en cuatro años, avisando de que los dos equipos se conocen "muy bien" y que no consideraría un fracaso no conseguir la 'Decimotercera'.

"La experiencia no vale para nada, queremos demostrar lo que queremos otra vez. ¿Cómo me pueden decir a mí que el Liverpool va a tener más hambre? Eso no existe, ellos se van a matar", aseveró Zidane este martes en rueda de prensa durante el 'Día de Medios' previo a la final.

Además, el francés dejó claro que "ninguno de los dos tiene más presión". "Es una final, hombre, queremos ganar como ellos y nosotros vamos a darlo todo", insistió. "No sé lo que tienen ellos, pero nosotros tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de siempre, nadie nos puede quitar que tengamos la misma hambre porque siempre queremos más", añadió.

'Zizou' advirtió de que no iba a decir "nada del once" y recalcó que Gareth Bale "está muy bien". "Ha marcado muchos goles y ha tenido mucha continuidad, sobre todo entrenando porque no ha jugado mucho", comentó, admitiendo que sigue pensando que la 'BBC' sigue pensando que "son los mejores con diferencia y lo han demostrado muchas veces".

Sin embargo, está "con 25 jugadores y los demás entrenan y juegan bien y deben tener su oportunidad". "Si no, mi mensaje de ser importantes no vale. Está el día a día y tengo que tener actos con el grupo", señaló preguntado ante la situación de que ni Bale ni Benzema sean ya tan indiscutibles.

En este sentido, reconoció que le supone dolores de cabeza configurar el once porque tiene que dejar gente sin jugar, pero avisó que todos "son muy importantes". "El que no juega no puede pensar que no juega y que es jodido porque puede entrar y marcar la diferencia, por eso quiero a todos 'enchufados'. Por eso no digo nada tres o cuatro días antes del once porque matas al jugador", subrayó.

Sobre el Liverpool, alabó "el trabajo formidable de su entrenador, Juergen Klopp, y aclaró que no juegan "de la misma manera como equipo". "Es un conjunto, se habla de los tres de arriba o de que son menos atrás, pero se merece estar en la final como nosotros y mi trabajo es el de intentar preparar bien el partido, ver los defectos del rival e intentar hacer daño", apuntó.

"Ellos hicieron una gran 'Champions' y te pueden meter en cualquier momento en dificultades, pero no va a haber sorpresas para ninguno, nos conocemos muy bien los dos", agregó al respecto.



"Para progresar debes tener palos de vez en cuando"

El entrenador madridista no ve esta tercera final consecutiva como "la de más valor" por el camino recorrido y los rivales eliminados. "Llegar ya es una cosa increíble, es lo mas difícil. Las tres últimas eliminatorias jugamos contra los tres mejores de Europa y por eso tiene un valor importante sobre todo por las dificultades en nuestra temporada", puntualizó.

Zidane, que reiteró que "siempre hay que ser positivo si quieres conseguir cosas en la vida", no cree que sería una temporada histórica si ganan en Kiev ni un fracaso si no lo hacen. "Mi fracaso ha sido perder en la Copa, fue un palo muy duro, pero el resto son temporadas donde el Real Madrid quiere ganar todo, pero no puedes siempre. Lo importante es poner ganas y estar motivado jugando con este club, si no eso sí es un fracaso. Para progresar debes tener palos de vez en cuando", afirmó.

El francés resaltó el vestuario "unido y que trabaja muy bien" con el que cuenta porque "con talento no es suficiente". "Viví 18 años de jugador con muchos entrenadores y jugadores muy buenos, conozco muy bien cómo funciona la cabeza del jugador y es muy importante para mí, pero no es lo único, luego hay mucho trabajo por detrás", opinó.

"Sé que no soy el mejor tácticamente, no lo tengo que decir porque lo decís vosotros", declaró con una sonrisa. "Pero tengo la ilusión y la pasión y eso vale mucho más", ahondó, remarcando que su "naturaleza" es la de ser "tranquilo", pero que es "mejor" tener a Cristiano Ronaldo porque "es el mejor".

Del portugués, detalló que "él sabe que un jugador puede tener momentos complicados". "Pero cuando no marca no se pone nervioso y por eso es el mejor. Hay jugadores a los que la presión les cuesta y a otros nada, y él es uno de ellos", sentenció.