"Ellos tienen ventaja, pero que nadie nos dé por muertos"

«Ellos tienen ventaja y algunos nos darán por muertos, pero quedan noventa minutos de eliminatoria y seguimos teniendo opciones de pasar», explicó ayer en sala de prensa un José María Salmerón que, a diferencia de otras veces, no pudo mezclar su optimismo con una sonrisa, ya que el encuentro de ayer ante el Elche no le gustó a ningún aficionado ni tampoco al cuerpo técnico. «Se ha tratado de un partido típico de un play off de ascenso en todos los sentidos. Hemos tenido hasta cuatro ocasiones muy claras y creo que el gol que encajamos es un poco de mala suerte. No hemos estado acertados de cara a puerta, pero que nadie se quivoque que no es cansancio, ya que a veces la responsabilidad también puede pesar en las piernas», dijo un técnico que si quiere ver el vaso medio lleno tiene que agarrarse a que la ventaja que se llevó el Elche es la mínima, aunque asumiendo que un 0-1 como visitante es un marcador con el que soñaría cualquier visitante.

«He notado que el vestuario está triste, pero no abatido, ya que he sentido ganas de que llegue el encuentro de vuelta. Al final que marques o que no marques depende de muchas cosas. Este partido concretamente se ha resuelto por una mala fortuna y un par de defectos que hay que mejorarlos».

Hablando sobre el desarrollo del encuentro y sobre si su equipo ha tenido menos ocasiones de gol que su adversario, Salmerón fue el primero que no quiso interpretar una superioridad tan grande como vieron algunos desde la grada: «Sinceramente creo que no hemos merecido la derrota en este partido, pero es cierto que nos ha faltado un poco de jerarquía, aunque sin el balón es verdad que también hemos trabajado bien».

Otra de las cuestiones a las que tuvo que responder el entrenador del conjunto grana fueron las numerosas quejas que recibió el colegiado del encuentro en algunas decisiones concretas y muy polémicas. Preguntado sobre el colegiado, Salmerón sí mostró cierto malestar con algunas decisiones del árbitro: «Ojalá me toque a mí un arbitraje así en Elche, ya que considero que si se pone un listón al principio del partido debe ser el mismo para los dos equipos».

«Perder contra el Elche ha sido doloroso, pero este vestuario ya se ha levantado más de una vez y va a volver a hacerlo, estoy seguro. Las voces y los mensajes que he escuchado de boca de los jugadores me reafirman en lo que digo, que nadie nos dé por muertos porque estamos muy vivos».

Salmerón al final no optó por introducir ninguna variación en su once titular, mucho más previsible que un Elche que sí tiró de ciertas novedades para poner en apuros a un Murcia más rígido tácticamente que su rival, ya que la movilidad de Josan y de Javi Flores no la tiene seguramente ningún miembro de la plantilla grana actual.

Por otra parte, José Rojo Martín 'Pacheta', el técnico del Elche, sí que se sentó mucho más satisfecho que Salmerón en la sala de prensa para decir que «estamos felices por ganar, pero solo es una de las seis finales que tenemos que ganar para conseguir el sueño del ascenso a Segunda».