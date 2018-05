Susto antes de la carambola

Los universitarios ganan en Bilbao con sufrimiento tras desaprovechar una ventaja de 18 puntos.

El UCAM Murcia CB llegará a la última jornada de la Liga Endesa con opciones de lograr un billete para el play off por el título. Las posibilidades de poder prolongar la temporada unos días más son muy escasas, pero si por algo se ha caracterizado el equipo universitario durante todos estos meses es que no entiende otra filosofía que no sea la de morir con las botas puestas. Después de su sufrida victoria frente al Bilbao Basket ayer (73-82), el conjunto murciano buscará el jueves en el Palacio ante el Movistar Estudiantes, a las 20.30 horas, igualar el mejor balance en la ACB de su historia. Aquel que hace dos temporadas le llevó a las eliminatorias por primera vez y que en esta ocasión le podría dejar de nuevo a las puertas como ocurrió en la primera vuelta con la Copa del Rey.

Los de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, necesitarán ganar en la última jornada y esperar a que tanto el Andorra -frente al Valencia Basket- como el Iberostar Tenerife -ante un Betis ya descendido- tropiecen en sus respectivos duelos. Una combinación difícil teniendo en cuenta que el equipo andaluz seguirá siendo el colista pase lo que pase. No obstante, si algo aprendió el equipo murciano ayer es que durante cuarenta minutos no importa la clasificación y que el 'susto' que los de Miribilla -también ya descendidos a estas alturas del curso- les metió en el cuerpo en la recta final podría ser el mismo con el que el Real Betis sorprenda a los de Katsikaris.

Porque el UCAM supo salir airoso del giro de guión con el que se encontró en Bilbao, a pesar de llegar a contar con 18 puntos de ventaja ante 'los hombres de negro'. Con un ambiente espectacular preparado para despedir a Álex Mumbrú, los universitarios supieron mantener la calma para no ser unos invitados más en la fiesta bilbaína y poder marcharse con lo que andanban buscando. Los de Ibon Navarro mostraron dos versiones durante el encuentro, ya que en la primera parte pasó por encima del Bilbao Basket con un ataque fluido liderado por Clevin Hannah y en el que casi todos tuvieron protagonismo. Sin embargo, en la recta final el plantamiento de Jaka Lakovic, entrenador local, se les atragantó a los universitarios hasta que un triple de Brad Oleson dio ventaja a los murcianos en el último asalto.

El UCAM arrancó el partido con buenas circulaciones de balón aunque sin suerte de cara al aro. Eso permitió al Bilbao Basket dominar ligeramente el marcador con las canastas de Tabu y Thomas (9-5). Sin embargo, el trabajo de los universitarios en tareas ofensivas empezó a tener su recompensa con un Hannah muy activo y un triple de Oleson (11-11). El equipo vasco encontró en el tiro libre a su mejor aliado para mantenerse en el partido (con nueve puntos desde esa línea), mientras que el UCAM impuso su acierto en la línea de tres con 12 puntos desde el perímetro en el primer cuarto junto a un espléndido Vítor Benite (19-22).

El Bilbao Basket intentó reaccionar en el arranque del segundo cuarto, y lo hizo gracias a los puntos de Redivo, Gladness y el primer triple del encuentro para los locales por mediación de Rebic. Aunque las canastas de Rojas y Kloof permitieron al UCAM mantener igualado el luminoso (26-26). Hasta entonces el Bilbao Basket se había mostrado un poco más cómodo en ataque con la intención de poner en apuros a los universitarios, pero en defensa se vio superado por su rival. Los de Ibon Navarro aprovecharon tres pérdidas consecutivas y una antideportiva de Thomas sobre Hannah que permitieron un parcial de 0-11 que confirmó Delía con otro '2+1' (30-42). El equipo bilbaíno intentó recortar por todos los medios y lo hizo con un mate de Gladness, pero en la última posesión de la primera parte cayó en manos de Hannah y el base, quien cerró los primeros veinte minutos con 14 puntos, anotó otro triple con su sello para darle un colchón importante al descanso para el UCAM de trece puntos (32-45). En las primeras acciones de la segunda mitad, Marcos Delía sacó petróleo en el poste bajo y mantuvo la renta de los murcianos en los 15 puntos de diferencia (34-49). El equipo de Ibon Navarro no levantó el pie del acelerador y con un gran Soko, que se sumó al acierto desde el triple de Oleson y Benite, el UCAM circuló bien el balón para terminar haciendo más grande la herida del Bilbao Basket hasta colocar la máxima ventaja (44-62). Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas llegó la respuesta local con un triple de Redivo, los últimos puntos de Mumbrú en su casa y las visitas al tiro libre (52-66). Thomas tuvo la oportunidad de rebajar la distancia hasta los 10 puntos, pero la defensa del conjunto murciano lo impidió (54-66).

La entrada de Javi Salgado en el Bilbao Basket cambió el guión del partido en apenas cinco minutos. El equipo local consiguió recortar la ventaja con la que contó el UCAM, gracias al acierto de jugadores como Hammik y Todorovic junto a la dirección del veterano base (63-68). El UCAM no supo calmar los nervios en el inicio del último periodo y algunas decisiones precipitadas provocaron que su rival se colocase a tan solo dos puntos de diferencia en los últimos minutos (71-73). Un partido totalmente nuevo que Ibon Navarro tuvo que parar hasta en dos ocasiones, hasta que un potente mate de Soko y un triple de Oleson, después de otro que pudo poner por delante al Bilbao allanaron el camino para el triunfo (73-82).