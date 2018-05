El UCAM busca un triunfo que le dé otra vida

Al UCAM Murcia CB aún le queda una oportunidad de jugar el play off por el título. Solo le queda una carta, pero tiene el problema de que no depende de sí mismo. Después de caer ayer el MoraBanc Andorra en la pista del Unicaja Málaga (87-86) en una espectacular remontada de los jugadores de Joan Plaza, llegará a la última jornada de la Liga ACB vivo, aunque para ello debe ganar hoy al Retabet Bilbao Basket (12.30 horas, Movistar Deportes/dial 194). No le vale otro resultado a los hombres de Ibon Navarro esta mañana en Miribilla, donde se vivirá el partido de despedida de la categoría de los locales y también del baloncesto profesional de Álex Mumbrú, uno de los campeones del mundo españoles en Japón.

Después de vencer también ayer tarde el Iberostar Tenerife al Obradoiro (73-69), solo queda una opción: que se produzca un triple empate entre los tinerfeños, el Andorra y los murcianistas a 18 victorias. Para ello los universitarios tienen que ganar los dos partidos que le restan, hoy y el jueves próximo en el Palacio ante el Estudiantes, y que sus dos rivales pierdan en la última jornada, los andorranos ante el Valencia Basket y los de Fotis Katsikaris en Sevilla contra el ya descendido Real Betis Energía Plus. Difícil pero no imposible. En el caso de darse ese triple empate final, los murcianistas concluirían octavos y los tinerfeños, novenos.

«Queremos estar ahí y, como somos un poco burros, hasta que no podamos vamos a seguir dándonos cabezazos en la pared para conseguirlo. La necesidad de ganar debe ser algo que tiene que demostrarse en el campo. Ellos querrán despedirse de Miribilla y de su afición con victoria y es la despedida de Álex Mumbrú tras nueve años en casa. Tienen motivos para ir a por la victoria, pero nuestra necesidad de conseguir el objetivo se debe traducir en tener un punto más de intensidad que el contrario», dijo Ibon Navarro, entrenador del UCAM, antes de viajar a Bilbao en una expedición donde no se encontraban los lesionados Alberto Martín, José Ángel Antelo y Vítor Faverani.

Aunque los locales no se van a jugar hoy nada, Ibon Navarro recordaba que «el año pasado yo jugué también dos partidos con ICL Manresa en los que estábamos descendidos, y son los encuentros que con más tranquilidad encaras. Sí hay una liberación, aunque sea mala, a nivel mental. Creo que el Bilbao Basket tiene grandes jugadores en ataque, que pueden decidir un partido en nada. Va a ser un encuentro muy peligroso», declaró el preparador vasco.

Otro reto que tiene el equipo murciano en las dos últimas jornadas es igualar la mejor marca de victorias de la historia, que está en las 18 de hace dos campañas. Para ello, debe cerrar el curso con dos éxitos consecutivos después de caer ante el Joventut y el Madrid.