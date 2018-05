Torres: "Ha sido un orgullo vestir esta camiseta"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, que disputó este domingo su último partido con el conjunto rojiblanco, en el que marcó dos goles contra el Eibar (2-2), dijo en el homenaje de su despedida que "nunca" necesitó ningún título para sentirse "el más querido del mundo".

"Nunca necesité ningún título para sentirme el jugador más querido del mundo", afirmó el delantero en un emotivo discurso durante los actos de homenaje por su despedida del club, en el que recibió la insignia de oro y brillantes, frente a una camiseta gigante con firmas para él y con un globo a la espalda con la inscripción 'Hasta pronto, Fernando'.

El delantero, después de ser homenajeado por sus compañeros, su descubridor, Manuel Briñas, su primer entrenador Manolo Rangel o el exdelantero José Eulogio Gárate, tomó el micrófono para dirigirse a la afición del estadio Wanda Metropolitano.

"Me gustaría mandar un mensaje de agradecimiento a mucha gente, perdón de antemano a los que me deje sin nombrar, pero sois muchos los que me habéis ayudado a conseguir todo eso. Me gustaría empezar por los que están en el tercer anfiteatro", señaló, en referencia a los seguidores rojiblancos ya fallecidos.

Entre ellos, se refirió en especial al exjugador y exentrenador Luis Aragonés, fallecido en 2014.

"Todos le debemos que nos enseñara el camino, que nos marcara lo que es el Atlético de Madrid, y ahora con los años este grupo que tenemos aquí ha cogido el testigo y sigue haciendo historia, y estoy seguro que lo mejor está por venir", dijo Torres.

El delantero tuvo un recuerdo para su familia, comenzando por su abuelo -"me dio el regalo más grande que se puede dar a un nieto, que es hacerlo del Atleti", dijo-, sus padres y hermanos, su mujer y sus tres hijos.

A continuación, el delantero llevó los agradecimientos a sus compañeros y cuerpo técnico, en tres años y medio de su última etapa en el club que calificó como "magníficos".



El último partido de Torres en el Atlético.

"He tenido la oportunidad de volver al Atleti que siempre soñé. Elegiría este grupo sobre cualquier cosa, estoy muy orgulloso de haber formado parte de ellos, enhorabuena a todos. De todos y cada uno he aprendido algo, espero haber podido enseñar alguna cosa", señaló.

"Ahora os dejo solos, estoy seguro de que vais a conseguir lo que todos queremos. Este grupo ha ganado menos de lo que merece, así que os toca ganarlo", continuó.

Por último, se dirigió a los aficionados, a los que les agradeció su cariño.

"Siempre he tenido la certeza de que hiciera lo que hiciera nunca iba poder devolveros tanto. Estoy seguro que haya hecho lo que haya hecho, que me queráis tanto, tantos partidos, tantos goles, se queda pequeño con el cariño que me habéis dado desde el primer día que salí al Calderón siendo un niño", dijo.

Para Torres, vestir la camiseta del Atlético en más de 400 partidos ha sido "un privilegio" y es "muy duro saber que es el final".

"Muchas veces nos preguntan por qué somos del Atleti o por qué es diferente. Sobre todo decimos que no lo puede entender quien no lo es, porque es difícil explicarlo. Me gustaría que recordaseis como os sentís hoy, la felicidad, el orgullo de tener un equipo campeón, de pertenecer a una gran familia", declaró.

"Me gustaría que lo recordéis siempre cuando vengan malos momentos, cuando desde fuera nos quieran decir que la cosa va mal. En esos momentos, que seguro llegarán, me gustaría que recordarais como os sentís ahora, los sentimientos tan bonitos, de esta afición, que todos seamos uno, porque eso es el Atleti", sentenció Torres.

"Ha sido un orgullo, un honor y un privilegio vestir esta camiseta, jugar con estos jugadores que tenéis aquí, que saben lo que significa este club, que se han dejado la vida, que lo merecen todo. Y vosotros me habéis hecho sentir la persona más feliz del mundo", finalizó Torres, antes de dar una vuelta con sus compañeros y familiares al césped del Metropolitano.