El Murcia se complica el ascenso y desprende malas vibraciones

Llegó el día importante y la mejor versión del Real Murcia tampoco ha aparecido. El conjunto grana se ha complicado el play off de ascenso tras perder por la mínima (0-1) en Nueva Condomina en el choque de ida gracias a un gol de Benja en el minuto 65 de partido. Los primeros cuarenta y cinco minutos no han tenido un dominador claro, pero la poca intensidad de los locales unida al nerviosismo de todos ha influido en que los pupilos de Salmerón no hayan sido capaces ni de inquietar a los franjiverdes. Quizá la mejor ocasión del Murcia en el primer acto ha sido un mano a mano de Pedro Martín que, cuando tenía regateado al portero, ha decidido tirarse con la portería despejada para haber adelantado a los suyos. Por parte del Elche, salvo porque ha concedido más en defensa de lo esperado, ha superado en ataque a un equipo murciano que no ha encontrado la fórmula y que poco a poco se ha ido atascando.

El paso por los vestuarios sí parecía que iba a cambiarle la cara a un equipo grana que en cualquier caso no ha variado ni su estilo ni su forma de jugar, ya que la contundencia defensiva del Murcia es lo único que ha evitado que el marcador haya sido todavía más desfavorable para los intereses locales. El público ha sido el gran perdedor en todos los sentidos, ya que no ha podido ver a su equipo exhibiendo su mejor versión y encima ha visto perder a sus jugadores por tercera vez consecutiva en Nueva Condomina. El gol de Benja en el minuto 65 dejó a los granas demasiado tocados. Lo más cerca en la segunda mitad que ha estado el Murcia de empatar ha sido con el tiempo cumplido y gracias a un córner donde Charlie Dean casi consigue la igualada de no ser por una gran intervención de José Juan.