El Athletic cierra el curso con derrota ante el Espanyol en San Mamés

El Athletic de Bilbao y el Espanyol cerraron este domingo la temporada en San Mamés con una victoria corta pero clara del equipo periquito, que pudo golear, y una gran pitada al bilbaíno, que tras una temporada más que decepcionante finalizó la campaña a la altura de sus peores días del curso.

Los de David Gallego remataron su buen final de Liga desde la llegada del nuevo técnico con un gran encuentro en el que un tempranero gol de David López, de cabeza a saque de córner de Pablo Piatti, le dio tres puntos con los que sumar 13 de 15 posibles en las últimas cinco jornadas.

De haber estado más finos el hispanobrasileño Leo Baptistao y Sergio García, que hicieron un buen partido, el Espanyol podría haber ganado por goleada.

Al Athletic el penoso espectáculo de hoy, de sus peores partidos en una campaña con muchos muy malos, fue castigado con la definitiva decimosexta plaza en la tabla, de las peores de su historia.

En lo futbolístico, la despedida de José Ángel Ziganda como técnico estuvo a la altura del resto del curso y San Mamés lo sancionó con una tremenda pitada final de dos minutos de duración.

La desaprobación de la grada la escucharon los jugadores rojiblancos en el centro del campo y aplaudiendo a sus aficionados, aunque los pitos arreciaron cuando se dirigían a los vestuarios.

Tras un amago de ataque de Lekue por la banda izquierda, abrió pronto el marcador el Espanyol con un gol de córner. Piatti puso el balón desde la esquina y David López, absolutamente solo al borde del área pequeña, cabeceo tan fuerte que Kepa solo pudo despejar hacia adentro.

Se durmió el choque con alguna llegada, pero sin peligro, sobre el área visitante, hasta que un remató alto algo forzado de Aduriz, tras controlar un buen centro de Muniain, abrió unos minutos con más ocasiones.

Muniain enganchó desde la frontal un disparo que mandó a córner Diego López, Williams peinó desviado un córner botado por Beñat y Aduriz poco pudo hacer más que rematar como fuese un centro de Lekue.

Al otro lado del campo, Gerard Moreno tuvo el 0-2 en sus botas tras una gran jugada por la derecha de Baptistao, pero se le cruzó Unai Núñez para bloquear el remate; y un eslalon horizontal de Sergio García amenazó con poner en apuros a Kepa.

Una vez más, no acabó contenta la grada con la actuación de su equipo en la primera mitad. Y menos lo estuvo con la primera mitad de la segunda, en la que el Espanyol acarició hasta cinco veces el 0-2. Tres veces en jugadas de Baptitao mal finalizadas y otras dos de Sergio García, más intencionadas en la definición.

Clarísima una colada del brasileño por la banda derecha en la que cualquiera de los dos compañeros que estaban solos en el área podían marcas a puerta vacía. Pero sirvió muy atrasado el balón a Gerard, que no pudo rematar.

También muy clara una contra también del brasileño tras córner local con la que se plantó solo ante Kepa. Aunque se cayó en el área después de un roce con Córdoba fuera de ella.

A Sergio le salió muy centrado un disparo desde la frontal tras recibir un pase filtrado entre los centrales; y posteriormente se le fue desviada una vaselina con el exterior del pie.

Un disparo de Lekue al lateral dio aire al Athletic y abrió el último cuarto de hora, en el que a Gerard tampoco le salió bien una vaselina. En esa ocasión desde lejos y con Kepa adelantado.

Aduriz insistió en el lateral de la red en una jugada sancionada con fuera de juego y Kepa esta vez sí estaba bien colocado para evitar un gol claro de Melendo en una gran jugada 'periquita'

No acertó el Espanyol, no estaba el Athletic y la cosa quedó en el ajustado 0-1 que no premió lo suficiente a los periquitos ni castigo lo que se merecieron a los leones.

