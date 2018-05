"Nuestro primer objetivo es ganar, pero el segundo es no encajar goles"

Todos los aficionados que han visto jugar al Real Murcia esta temporada desde la llegada de José María Salmerón al banquillo esperan que el domingo en Nueva Condomina ante el Elche en el choque de ida de primera eliminatoria por el ascenso a Segunda se mantenga una de las grandes consignas del preparador almeriense, manteniendo la portería a cero, el equipo siempre estará más cerca de la victoria, algo que al frente del conjunto grana le ha funcionado bastante bien. «Nuestro primer objetivo en el partido contra el Elche es ganar, como todos los que hemos jugado hasta ahora durante la Liga, pero todos sabemos que el segundo es no encajar goles», con estas palabras, el entrenador almeriense quiso poner de relieve que, por mucho que la afición espere a un equipo en plan rodillo, la lógica invita a pensar en que el Murcia no va a salir en plan suicida ante los pupilos de Pacheta, ya que el valor de los goles doble fuera de casa puede ser una losa demasiado pesada para tratar de levantarla siete días después.

«El encuentro tiene toda la pinta de que será espectacular, ojalá pasemos esta eliminatoria porque se van a medir dos equipos muy grandes en todos los sentidos. Nosotros lo tenemos bien claro que la única fórmula es que cada uno de nosotros tiene que dar el cien por cien y que vamos a tratar de ser un equipo resolutivo en las dos áreas. No es solo una cuestión de que tengamos estilos parecidos o diferentes, se trata de que tenemos detrás a toda una afición pensando únicamente en el ascenso y todo pasa por superar esta primera eliminatoria. A mí personalmente me ha ido mejor tanto de jugador como entrenador cuando he jugado el segundo partido como visitante, pero hay que superar a un equipo muy equilibrado en todos los sentidos», dijo ayer José María Salmerón en su comparecencia de prensa ante los medios de comunicación.

Sobre los últimos resultados negativos para cerrar la fase regular con las derrotas en casa ante el Betis B y el Linense en la última jornada y sobre le necesidad de que el equipo mejore la imagen de estas citas más recientes, Salmerón quiso quitarle importancia a estos tropiezos: «No tenemos que cambiar el chip, porque lo cambiamos todos desde el primer día y se ha notado. Se puede decir que ha sido un año difícil en muchos aspectos, pero yo el único 'pero' que pongo es que no estuvimos bien ante el Betis B cuando teníamos opciones de haber luchado por ser primeros o segundos». «Todo el mundo sabe que nos daba igual el rival, ya que a tres eliminatorias tendremos que hacerlo muy bien ante equipos muy buenos, así que uno tenía que ser. Al final cualquier equipo puede pasar de ronda y nosotros tenemos que pasar esta eliminatoria, son dos equipos parecidos en el sentido de que tienen experiencia, pero uno de los dos se va a quedar fuera a las primeras de cambio, que es quizá la única pena», añadió el hombre que hace dos cursos llevó al UCAM al fútbol profesional.

Dando por hecho que Salmerón solo tiene dos bajas, una la del centrocampista Jordan y otra la del delantero Víctor Curto, el preparador almeriense tiene que tomar decisiones, aunque si surge alguna variación será una sorpresa casi con toda seguridad buscando sorprender al rival con alguna variación táctica, aunque Salmerón no es precisamente de los técnicos que hacen jugar a su equipo en función del rival, más bien es de los que trata de seguir un plan. Con la retaguardia, la zona ancha del campo y la parcela ofensiva donde más o menos están adjudicadas las plazas en un equipo que conocen de memoria los aficionados, la principal duda estará en el centro del campo, ya que asumiendo que Armando y Juanma Bravo se han ganado, al menos sobre el campo, el derecho a partir como titulares, deja en el aire la difícil decisión de un técnico que debe decidir entre David Sánchez y David Mateos para ese puesto, por delante de la defensa, que tan importante es para Salmerón y que ante los ilicitanos serán claves, debido al poder ofensivo de los franjiverdes.