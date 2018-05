"Esta plantilla siempre ha dado la cara en los momentos importantes", afirma.

El FC Cartagena se encuentra a tan solo 180 minutos de poder regresar a Segunda División. El conjunto albinegro no quiere dejar escapar la oportunidad que se ha ganado durante todo el año al conquistar la primera plaza del grupo IV de la categoría de bronce para poder volver al fútbol profesional por la vía rápida, a pesar de que en caso de accidente contaría con una segunda oportunidad. «Las lágrimas de Barcelona nos tienen que hacer ir un paso por delante», afirmó ayer Alberto Monteagudo, entrenador albinegro, en la previa del encuentro de esta tarde (16.15 horas, BeIN) ante el Rayo Majadahonda. Y es que el entrenador manchego no quiere volver a repetir lo que ocurrió el pasado curso, cuando el Cartagena se quedó a las puertas de la última eliminatoria de ascenso en el Mini Estadi ante el filial del Barcelona.

«Confío ciegamente en esta plantilla, porque en los momentos difíciles durante el año siempre ha dado el nivel», comentó ayer el técnico albiengro sobre su plantilla, que ayer se concentró en un hotel de Roldán para preparar el encuentro y añadió que «el dejar la portería a cero significa que no has perdido y que un gol fuera puede hacer daño, pero el objetivo es ganar y si después no encajamos gol sería idóneo. Pero afrontar este partido pensando en no conceder gol no va con este entrenador ni con esta plantilla. El empate a cero no sabemos si nos puede dar el triunfo en Madrid y el objetivo será intentar ir a por el partido».

Además, el entrenador del Cartagena incidió en que el conjunto albinegro no puede dejar escapar la oportunidad de poder regresar al fútbol profesional por la vía rápida después de tanto tiempo peleando por alcanzar este momento del año. «Estoy focalizado en intentar sacar esto en dos partidos. No pienso en otra cosa que no sea en poder ascender en esta eliminatoria, llevamos muchos partidos esta temporada y lo afrontaremos con todo el respeto del mundo hacia el rival y con mucha ilusión. Pero queremos terminar con esto cuanto antes y no pensamos en que podríamos tener una segunda oportunidad. No sé si eso es bueno o malo, pero estamos concentrados en eso», aseveró el técnico manchego.

Se espera un gran ambiente en el Cartagonova después de que ayer se cerraran las taquillas con 10.014 entradas vendidas y Monteagudo espera que los aficionados también 'jueguen' su partido. «Necesitamos que el estadio sea una caldera y que la gente anime incluso si estamos jugando mal o si el marcador va empate a cero. Que vengan a apretar y que nos ayuden cuando nos toque sufrir, su papel va a ser ensencial», concluyó el técnico.