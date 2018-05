Las entradas para el partido de vuelta serán sorteadas entre los abonados

El FC Cartagena contará con al menos ochocientas entradas para el encuentro de vuelta del próximo fin de semana en el Cerro del Espino entre el Rayo Majadahonda y el equipo albinegro. El club ha informado a los peñistas que las localidades serán sorteadas entre los abonados a partir del próximo lunes, aunque aún no se ha decidido qué método emplearán para que los interesados se inscriban en el mismo.

Consideran en el club cartagenerista que son los que han acompañado al equipo durante esta temporada los que deben tener el premio del partido de vuelta, aunque luego el resto de seguidores podrán adquirirlas a través del propio Rayo Majadahonda.

De hecho ya hay muchos que buscan contactos -amigos o familiares- en Madrid para comprar entradas en el mismo instante en el que se pongan a la venta.

Todo va a depender de cómo quede la eliminatoria de decidida en el encuentro de este sábado. Si el Cartagena tuviera una eliminatoria muy de cara parece que incluso esas 800 entradas se verían incrementadas aún más -la capacidad del recinto majariego- es de 3.400 localidades-, pero en el caso de que sea lo contrario, lo más normal es que la afición albinegra no viaje cuando existan pocas opciones de ascender.

En el último caso, en el que la eliminatoria quede abierta para uno u otro equipo, parece claro que la directiva del Rayo Majadahonda no se moverá demasiado en la concesión de localidades y todo quedará en 800 tal y como está previsto en estos momentos.

Peñas, FC Cartagena y Ayuntamiento siguen negociando el desplazamiento en autobús. Desde la Federación de peñas se busca la mayor ayuda posible de las instituciones y la Concejalía de Deportes subvencionará algún autobús y aportará un dinero para la compra de material para el colectivo de seguidores.

Recordemos que el club de Majadahonda informaba ayer que el precio de las entradas, tanto para el partido de ida como el de vuelta, de 20 euros es un precio acordado por ambas entidades con el fin de que las dos aficiones tengan las mismas condiciones.



A tribuna baja lateral

El FC Cartagena va a cambiar la ubicación habitual de la afición visitante, que siempre la sitúan en un fondo norte bajo, por la tribuna baja lateral, para que al igual que con el precio, ambas aficiones estén en igualdad de condiciones en los dos campos.

En lo que se refiere a los aficionados de Majadahonda que se desplazarán hasta Cartagena, el club albinegro no ha recibido desde la entidad madrileña ninguna instrucción respecto al número de entradas que ha de reservar para la afición visitante. Estiman, no obstante, que no excederá de las 150 personas las que viajen con su equipo hasta la ciudad portuaria, pero de momento el Rayo Majadahonda continúa con su campaña para vender las entradas para este primer partido de mañana.

Y es que el campeón del Grupo I de Segunda B no cuenta con demasiados aficionados en sus filas. Alrededor de 150 son los abonados que tiene y no más de 300 los espectadores que acuden al campo cada jornada para ver a su equipo en los partidos de la competición liguera.

El Rayo Majadahonda tiene un hándicap en el aspecto social, pero lo ha sabido suplir con una cantera repleta de figuras que salen a nutrir a diferentes categorías del fútbol nacional. Pongamos por casos jugadores como Reina,Munir, Arribas, Lucas Hernández, Mantovani -antes de jugar en el Atlético Madrid C-, etc.