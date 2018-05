Blindaje contra los espías

El Cartagena ha decidido blindarse para que su plantilla llegue al partido del próximo sábado frente al Rayo Majadahonda con la máxima concentración posible. Mientras se suceden los actos alrededor del club -entrevistas, encuentros en colegios, ruedas de prensa-, cuando a los futbolistas les toca vestirse de corto, el preparador cartagenerista tiene claro que no quiere que nada ni nadie enturbie el trabajo planificado.

Es más, el próximo viernes la plantilla al completo se marchará de concentración al hotel La Torre Golf Resort de Roldán, donde harán noche para viajar unas horas antes del encuentro al estadio Cartagonova. Allí serán recibidos por miles de seguidores albinegros, que disfrutarán en las inmediaciones del Cartagonova de la 'Fan Zone' preparada para ellos.

Está claro que no es un partido de liga cualquiera, por lo que la plantilla debe tener los cinco sentidos en cada día de trabajo. No se puede fallar, porque no hay tiempo para corregir los errores.

Intensidad y concentración se convierten en premisas fundamentales para esta eliminatoria y eso es algo que los futbolistas necesitan llevar interiorizado antes de saltar la tarde del sábado al Cartagonova. El mismo entrenador ha reconocido que errores puntuales, de concentración o falta de atención han supuesto la pérdida de puntos, sobre todo esta temporada en el Cartagonova. Sacar un buen resultado en casa en el partido de ida supone alimentar todas las esperanzas para la vuelta, que se jugará en el Cerro del Espino probablemente el próximo domingo día 27 de mayo por la mañana, a partir de las doce.

No es algo nuevo el hecho de que el preparador haya decidido que la puerta del Cartagonova se cierre en los días que el equipo trabaja allí, esta temporada Monteagudo lo ha hecho en varias oportunidades en este tramo final de la competición.

Las acciones de estrategia, las piezas posibles en el once inicial o las instrucciones concretas de tal o cual jugador quedan solo para los futbolistas y sus técnicos, que guardan con mucha cautela todo lo concerniente al próximo encuentro.

Monteagudo es partidario de ir ofreciendo ciertas novedades en su once inicial, sobre todo en medio campo. La titularidad la última semana de Diego Benito cogió a todos por sorpresa. El entrenador decidió dotar de mayor peso el medio campo, una vez que no podía contar con Aketxe en ataque por sanción ni con Cristo Martín por lesión.

De nuevo habrá cambios y modificaciones en el once inicial que puede salir en esta primera eliminatoria de ascenso. Aketxe ya está listo para jugar y la plantilla está prácticamente al completo. Cordero trata de llegar al 100% después de una semana anterior con algunos problemas que le afectaron a su rendimiento en el choque de Liga frente al Écija.



Ruibal entre en juego

Falta por conocer en este engranaje cómo encaja la última y novedosa pieza que ha adquirido el FC Cartagena: Aitor Ruibal. El jugador cedido por el Betis podría ocupar un hueco de inmediato en el once inicial.

Aunque es un futbolista que puede participar como media punta o enganche, no sería descartable que el entrenador haya preparado la semana para que Ruibal cayera a una banda para aprovechar sus cualidades de velocidad y regate en el uno contra uno, aunque también pueda incorporarse al ataque desde la segunda línea.

Lo que sí que está muy claro es que el preparador manchego no va a mostrar ni un ápice de sus propuestas y tratará de no desvelar qué o quiénes estarán de inicio este próximo sábado por la tarde en el encuentro ante el equipo majarero.