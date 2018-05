Toni Hernández, gerente del club, no sabe las nóminas que se adeudan a los empleados

Toni Hernández aprovechaba la rueda de prensa de presentación del primer partido de play off de ascenso para hacer un repaso por todos los temas de actualidad grana. El gerente murcianista habló de los retrasos en el pago tanto a jugadores como a empleados de la entidad. El valenciano confirmaba que a los integrantes del primer equipo se le adeudan dos mensualidades, añadiendo que el lunes se había hecho un pago al cuerpo técnico, igualándolo a los futbolistas. También se preguntó al responsable grana por los meses que se deben a los empleados del Real Murcia, pero, para esta cuestión, Hernández fue incapaz de dar una respuesta: «Ese dato no me lo he traído. Ahí me has pillado», dijo para no indicar que al personal que trabaja en las oficinas de Nueva Condomina tienen pendientes hasta cuatro nóminas, lo que ha generado cierto malestar. Tanto trabajadores como futbolistas acudían el pasado viernes al estadio a embargar las taquillas del play off, y es que dentro del club existen dudas sobre el empresario oriolano. «Nos hablan de un plan, pero no nos dicen cuándo nos van a pagar», indicaba un jugador a esta redacción, añadiendo que en el club «no nos dan respuestas». Pese a que desde el Real Murcia se desmentía esta información, ayer Toni Hernández confirmaba que no se ha establecido fecha para los pagos. «Queremos zanjarlo cuanto antes», concluía el valenciano.