Cada afición tendrá 3.000 localidades para la eliminatoria

tanto el Elche como el Real Murcia han llegado a un acuerdo para ceder el 10% del aforo de sus estadios a la afición visitante, es decir, que tendrán aseguradas unas tres mil entradas a un precio único de 10 euros. El hecho de que ambos estadios superen el aforo de las 30.000 personas ha permitido que la cifra de localidades que se puedan intercambiar entre clubes sea considerable, ya que si en el coliseo grana caben 33.000 personas, en el recinto ilicitano está más cerca de las 34.000, un aforo casi idéntico.

Para el duelo ante los ilicitanos, los abonados pueden comprar hasta dos entradas al precio de 4 euros en los fondos; 7 euros en grada lateral y 12 euros en tribuna preferente. La fecha límite para la compra de las dos entradas juntas será hasta el viernes 18 de mayo de 2018. Por otro lado, para el público general el precio es de 6 euros fondos; 9 euros grada lateral y 15 euros tribuna preferente. «Mi sueño es colgar el cartel de no hay billetes, que venga 30.000 personas al campo y no lo entendería si no es así», manifestó el valenciano.

A pesar de las intenciones del director general del Murcia, meter más de 30.000 personas en Nueva Condomina no lo ha conseguido todo el mundo, a pesar de que todo el mundo asume que será una muy buena entrada y que, en el mejor de los casos, ya sería considerable si su supera la barrera de los 20.000 espectadores.