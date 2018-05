El Real Murcia tendrá que lidiar con un toro bravo en la primera batalla por el ascenso

El sorteo celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas dejó una cosa clara tras quedar emparejados Real Murcia y Elche en la primera ronda del play off por el ascenso a Segunda División. Aunque el camino al fútbol profesional lleva aparejado enfrentarse a los mejores equipos de Segunda B, los pupilos de José María Salmerón van a entrar en escena el próximo domingo en Nueva Condomina (18.30, beIN Sport) ante un toro bravo que tiene muchas similitudes con los granas, no solo por haber acabado terceros y por haber recurrido hasta a tres técnicos los murcianos y cuatro los franjiverdes para conseguir el objetivo, ya que además el Elche que dirige José Rojo Martín 'Pacheta' cuenta con una de las mejores plantillas de los cuatro grupos de la categoría de bronce del fútbol español.

Por si fuera poco, la gran rivalidad histórica entre Murcia y Elche y el hecho de que ambos fueran dos de los equipos que la mayoría quería evitar en la fase de ascenso va a provocar uno de los duelos más atractivos de la primera ronda, pero que dejará fuera de combate a uno de los grandes candidatos de manera irremediable. Al Murcia le toca debutar ante su público en Nueva Condomina, por lo que el choque de vuelta será la próxima semana en el Martínez Valero, algo que ayer también era celebrado por algunos aficionados del Murcia, conscientes de que a la plantilla grana le cuesta más hacer los deberes delante de su afición que cuando lo hace con un ambiente hostil. El propio José María Salmerón ha reconocido en las últimas semanas que, personalmente, le gusta jugar el segundo partido como visitante, por lo que en este sentido no todo son malas noticias.

Y al margen de los números de cada uno, si la afición grana quería evitar al Elche en el estreno para el play off, entre otras cosas, es porque entre sus filas cuenta con jugadores que por unos motivos y otros son conocidos para los seguidores murcianistas. El portero José Juan, titular el curso pasado con el Lugo en la categoría de plata y exjugador del desaparecido Ciudad de Murcia; el lateral Tekio, ex del UCAM; el ex del Cartagena Gonzalo Verdú; el exgrana Javi Flores, otro ex del Cartagena y UCAM como Juanjo Collantes en el extremo con la calidad de otro exgrana, el cordobés Javi Flores; y posiblemente la mejor pareja ofensiva de los ochenta equipos de los cuatro grupos de la categoría de bronce, ya que la veteranía de Nino, casi dos décadas en Primera División y con once goles esta temporada, acompañado del catalán Benja, que lleva en su cuenta doce goles y que llegó al Elche tras ascender a Segunda con la Cultural Leonesa, hacen que el ataque ilicitano se pueda calificar de muy importante para una categoría que es la antesala del fútbol profesional.

Si el encuentro ante el Elche llegara justo después de la gran versión que mostraron los pupilos de Salmerón contra el Cartagena y el Extremadura ningún seguidor murcianista habría mostrado su preocupación a través de las redes sociales por llegar en un momento en el que el Murcia ha exhibido cierta relajación que tiene preocupado, primero al entrenador, y después a los abonados.

Los más pesimistas creen que el Murcia se ha encontrado con el peor contrincante que podía tocarle en su estreno en la pelea por dar el salto de categoría por las vibraciones que ha desprendido el equipo en las dos últimas semanas, mientras que los más optimistas lo tienen muy claro, ya que se aferran a que la mejor versión del conjunto grana ha llegado en un porcentaje muy elevado cuando se ha enfrentado a rivales de mucha entidad, y en este sentido, el Elche se puede encuadrar en este selecto grupo de 'gallitos'.

Al margen de una fuerte rivalidad histórica, de un desplazamiento asequible que le gusta a los seguidores granas y que se trata de uno de los choques más atractivos de la eliminatoria al margen de las rondas de campeones evidentemente, Murcia y Elche coinciden hasta en que los dos clubes han necesitado muchos relevos en el banquillo esta campaña para enderezar el rumbo de sus equipos. Manolo Sanlúcar y Víctor Basadre, de manera interina, ocuparon el banquillo grana hasta que aterrizó Salmerón en la jornada diez. En el Elche arrancó la Liga el ex del Murcia Vicente Mir, fue despedido, Acciari lo sustituyó una jornada, y apostaron por Josico, pero tras destituir al manchego, el último y actual inquilino es Pacheta, otro entrenador con recorrido en los banquillos y también con experiencia.

Pero lo que más ha unido a estos dos clubes en los últimos años es una cuestión extradeportiva, ya que ambas entidades fueron descendidas de categoría por la Liga de Fútbol Profesional, el Elche de Primera a Segunda, mientras que el del Murcia fue de Segunda a Segunda B. Los dos clubes son poco amigos del presidente de la LFP, Javier Tebas.