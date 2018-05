Messi: "Ver a Neymar en el Real Madrid sería terrible"

El jugador del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi aseguró que "ver a Neymar en el Real Madrid sería terrible" porque supondría reforzar al eterno rival, además de asegurar que su futuro continúa en el el club, confirmando que no jugará en el Manchester City por muchas ofertas que lleguen.

"Ver a Neymar en el Real Madrid sería terrible. Sería un golpe terrible para el Barcelona porque ganó títulos importantes aquí. Haría más fuerte en lo futbolístico al Real Madrid", dijo Messi en una entrevista al canal TyC Sports, donde confirmó que mantiene una buena relación con el brasileño.

Además, Messi fue preguntado por su futuro y si le gustaría jugar con su compatriota 'Kun' Aguero. "Al Manchester City no iré", zanjó la polémica. "El Barça y Argentina son mis dos amores. No me tienta salir del Barça. Mejor que en el Barça no estaré en ningún lado. Es el mejor equipo del mundo, la mejor ciudad del mundo, mis hijos que ya tienen sus amigos... No tengo necesidad de cambio", agregó.

"Todos los años peleo por ganar todo. No necesito ir a otro lado a demostrar nada (...) Agüero creció muchísimo a nivel personal con Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Te hace ver cosas que no se ven dentro del campo. Lo noto cuando lo veo jugar. El 'Kun' ahora es otro", dijo al respecto.

En el plano personal, el rosarino afirmó que nunca se propuso ser considerado el mejor jugador del mundo. "Ni el mejor, ni el segundo, ni el tercero. A mí lo que me gusta es superarme cada año. "No me interesa ser el mejor de la historia. No compito con nadie. Solo intento mejorar", añadió Messi, que recalcó que no compite contra Cristiano Ronaldo.

"Estimula ver al Madrid en la Champions, ver que otros ganan títulos... Yo quiero ser campeón todos los años", indicó tras referirse al Real Madrid y la final ante el Liverpool. "El Madrid tiene de los mejores del mundo. Nosotros también lo tenemos, pero el Madrid tiene algo que solo él tiene. Jugando mal gana; haciendo un mal partido lo saca adelante", dijo.

"Nosotros tenemos que ser muy superiores para ganar. Esta última 'Champions' fue una cagada, por la ventaja que llevábamos, que ya estábamos en semifinales. Fue una desilusión porque estábamos tan cerquita...", sentenció Messi.