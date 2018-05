Las directivas fijan en 10 euros el precio de las entradas para la afición que se desplace

Aunque siete horas después re realizarse el sorteo para cuadrar los emparejamientos de la primera ronda del play off de ascenso a Segunda División, la Liga de Fútbol Profesional seguía sin hacer públicos ni los horarios ni la fecha de los partidos, la directiva del Elche informó anoche de que el primer partido será el domingo a las seis y media en Nueva Condomina y televisado por beIN Sport. Ambos clubes sí hicieron sus gestiones para, al menos, poder informar a sus aficionados que los seguidores que se desplacen tanto de Elche a Murcia en la ida como de Murcia a Elche en el choque de vuelta tendrán un precio cerrado de 10 euros para adquirir la entrada, una decisión que puede ayudar a que ambos desplazamientos se conviertan en una de las citas más concurridas de toda la temporada. De la misma manera, según fuentes del Elche, el choque de vuelta sería el domingo día 27 de mayo en el Martínez Valero, pero existen dudas de si será a las seis o las seis y media.

Así, del mismo modo que a última hora de la noche seguían sin hacerse públicos los horarios y las fechas de todos los encuentros, lo único cierto es que, al margen de los duelos de campeones que protagonizarán Cartagena-Rayo Majadahonda y Mirandés-Mallorca, el Murcia-Elche será el único encuentro que también pueda seguirse por televisión tras determinar que es, al margen de los líderes, el encuentro más atractivo de esta eliminatoria. Según la propia Federación será beIN Sports la cadena encargada de transmitir el encuentro entre granas y franjiverdes, además de que también es muy probable que el encuentro de dentro de dos semanas en Elche también tenga las cámaras de televisión como testigos.

Los aficionados del Elche ya comenzaron ayer mismo por la tarde a preparar y dar los primeros pasos para preparar una invasión en Nueva Condomina, mientras que en la entidad grana han preferido esperar hasta este mediodía, cuando en un acto oficial se presentará la primera ronda del play off con una serie de novedades que ha preparado el club y donde casi con toda seguridad se hará oficial el día y la hora en la que el Murcia de José María Salmerón entra en escena en unos play off por el ascenso que van a dar alguna sorpresa en el próximo mes y medio que resta para que acabe el último tramod de la competición.

En el caso del Murcia, el hecho de que el primer partido sea en Nueva Condomina le deja las cosas más fáciles a los seguidores granas, que en cualquier caso tienen por delante hasta dos semanas para programar y organizar el desplazamiento de una semana después al Martínez Valero. Sin embargo, lo normal es que la eliminatoria quede abierta tras la disputa de los primeros noventa minutos, ya que de darse un resultado muy abultado en el primer choque, algo que es poco probable por las características de ambos contrincantes, el segundo encuentro quedaría algo descafeinado.