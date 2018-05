Los abonados de ElPozo no pagarán en ningún partido por el título

ElPozo Murcia FS, tras ganar el primer partido de cuartos de final a Palma Futsal (3-4), quiere finiquitar la eliminatoria en el segundo encuentro de la serie, que tendrá lugar este viernes, a las 21.15 horas, en el Palacio de los Deportes, donde se espera una buena entrada. Para los play off los abonados no pagarán, ya que están incluidos en su abono de temporada. Los no abonados pueden adquirir las entradas de cuartos en la web del club (www.elpozomurcia.com) a precios de liga regular, que son 5 euros para los adultos y 3 para los infantiles (menores de 16 años). Las taquillas se abrirán el mismo día del partido dos horas antes. En caso de derrota, los murcianistas tendrían que jugársela a una carta el sábado, en el mismo horario y también en el Palacio. Pero los de Duda, tras ganar el único choque de la serie fuera de casa, quieren sentenciar el mismo viernes para no conceder más ventaja a su rival, puesto que se enfrentará al ganador de la eliminatoria Barcelona-Ríos Renovable Zaragoza, que de momento está a favor de los azulgranas, que ganaron en la ida. Este enfrentamiento se puede decidir esta misma noche en el Palau Blaugrana, donde a las 21.30 horas y transmitido por Teledeporte, se jugará el segundo de los enfrentamientos. En caso de triunfar los maños, el domingo, a las seis y media de la tarde y también ofrecido por el canal de Televisión Española, se disputará el tercero y definitivo.

Las semifinales también se jugarán al mejor de tres partidos. En caso de darse un duelo ElPozo-Barcelona, el primero de los enfrentamientos se disputará el viernes 25 o el sábado 26 en el Palacio de los Deportes, mientras que los otros serían en el Palau ya que los azulgranas acabaron la liga regular en la segunda plaza.