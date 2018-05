El sueño de la Minerva dura 20 minutos en el Municipal Playasol

La Sociedad Fomento y Cultura Minerva sufrió un duro golpe en su visita al Playasol de Mazarrón aunque no por el resultado conseguido. Después de vencer al Bala Azul gracias a un solitario gol de Fran Cortés en el minuto 68 de partido, y cuando todo hacía indicar que acabaría jugando el play off de ascenso a Segunda B, el gol de Nacho para el Churra en el Artés Carrasco en el último minuto dejó a los de Luis Franco sin el sueño del ascenso, finalizando la temporada regular en quinta posición.

Un duro revés que, no obstante, no empaña la sobresaliente temporada de un, recordemos, recién ascendido a Tercera División. El equipo de Alumbres estuvo a punto de obrar el milagro después de un partido que dominó especialmente en la segunda mitad. Luis Franco, técnico de la Minerva, no quiso buscar excusas y felicitó al Churra por su histórico cuarto puesto.