Salmerón: "Yo también he notado esa relajación hasta entrenando"

«Yo también he notado esa relajación de los jugadores hasta en los entrenamientos y aunque a nadie le gusta perder ni cometer errores lo achaco todo como siempre he dicho a que este grupo ha tenido mucha tensión acumulada durante mucho tiempo, pero también es culpa mía no haber sabido transmitir la importancia de algunos partidos». José María Salmerón, el entrenador del Real Murcia, está un poco entre dos aguas entre los cantos de sirena de su renovación y por la inminente llegada del play off, pero ayer en sala de prensa tiró de sinceridad, en este capítulo al menos, para no poner paños calientes a una plantilla que, tras hacer los deberes, se ha dejado llevar un poco y se ha relajado.

No obstante, de la misma manera que Salmerón se dio el mismo un tirón de orejas y lo hizo extensible a su plantilla, también dejó muy claro que ha visto hacer a su equipo algunos cosas muy bien desde que tomó las riendas del banquillo y que tiene una confianza ciega sus jugadores, por mucho que tenga que decirles que llevan tres semanas sin apretar los dientes con el mínimo exigible: «Cuando no pones el nivel y la intensidad necesarios es complicado ganar un partido, pero de la misma manera que digo una cosa tengo muy claro que si estamos al cien por cien, en nuestra mejor versión, podemos ganarle a cualquier equipo que nos toque».

«Es verdad que soy el primero que reconoce que nos hemos relajado un poco, yo el primero que no he sabido mandar el mensaje correcto, pero el rival parecía hasta más rápido que nosotros y la semana que viene un mal día te deja fuera, no hay margen para el error y todos lo tenemos que tener muy en cuenta», explicó el preparador almeriense, quien desveló que tiene una cláusula por la que renovaría de manera automática en caso de ascenso, pero que por si acaso también está negociando ya con los actuales responsables por si el camino para la renovación no es precisamente el soñado por todos con alegría y abrazos.

«A mí lo que más me preocupa es no cometer errores como los que hemos tenido ante el Betis y contra el Linense. Son muchos aspectos, pero los tenemos muy claros y vamos a mejorar todo lo que podamos pensando ya únicamente solo en la fase de ascenso», añadió el técnico murcianista.

Pedro Sánchez de la Nieta, el técnico del Linense, además de celebrar la permanencia dio una de las claves de la debilidad del Murcia: «No hemos sufrido porque la circulación del balón por parte del Murcia ha sido muy lenta, esperábamos otros jugadores en el centro del campo».