Los posibles rivales

Fuenlabrada

Un líder indiscutible que se vino abajo

El Fuenlabrada ha ofrecido dos caras a lo largo de la temporada. De ser el líder indiscutible del Grupo I en la primera vuelta del campeonato a entrar en una dinámica negativa que les hizo temer por el play off. Diez partidos sin perder llevó a la directiva a buscar un cambio a inicios del mes de abril. Antonio Calderón era despedido y Eloy Jiménez, ex del UCAM, tomaba la alternativa. No ha encontrado la regularidad, pero finalmente ha salvado el puesto en el play off.

Real Sociedad B

Un filial de lo más interesante