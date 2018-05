Monteagudo: "La gente aún no se ha parado a pensar lo difícil que es esto"

Con una euforia sostenida y tras dar todo su apoyo al Écija por su descenso, Alberto Monteagudo, celebró esta primera posición que les ha costado sangre, sudor y lágrimas a lo largo de estas treinta y ocho jornadas. El técnico albaceteño destacó, por encima de todo, el enorme mérito que tiene aguantar al frente de la clasificación durante tan largo trayecto: «La gente no se ha parado a pensar lo difícil que es esto, estar dos años aspirando al primer puesto. No somos conscientes. Es muy difícil», subrayó el preparador manchego. «Perdimos en La Condomina y ganamos tres partidos seguidos. Este equipo tiene muchas cosas buenas y hay que decirlas», alabó el preparador cartagenerista. Eso sí, durante los noventa minutos tuvo que sufrir lo indecible para amarrar ese punto que les convierte en campeones del grupo IV, aunque señala que fueron a buscar el triunfo: «Hemos jugado con el ansia de saber que empatando nos valía, pero queríamos ganar», indicó.

El entrenador del Cartagena reconoce que, durante un tramo del encuentro, les entró cierto miedo a que se escapara el primer puesto, pero opina que merecieron ganar. «Hemos tenido dos palos y un mano a mano de Hugo, pero no acabábamos de hacer el gol que nos diera esa red de seguridad. Pero al final hemos conseguido lo que queríamos y ya está», dijo.

En la alineación destacaba la presencia de Diego Benito en la medular, una apuesta arriesgada al relegar al banquillo al mediocentro defensivo, Sergio Jiménez. Monteagudo asumió que no se sintieron cómodos y no dominaron el partido cómo él quería. « No deberíamos de haber perdido el balón. No me gustaba el control que tenían ellos desde el primer momento», manifestó el de Valdeganga. «Chavero no estaba a gusto y Cordero no estaba al cien por cien a nivel físico», comentó el entrenador, que destacó el gran partido de Moisés en defensa.

Monteagudo considera que, de cara al enfrentamiento de play-off que se sortea mañana, «el Mallorca es el favorito al ascenso por potencial y por meter 30.000 personas en el campo», aunque entiende que cualquiera que les toque será complicado. En particular, destaca que el Rayo Majadahonda tiene un concepto futbolístico muy atractivo, similar al de su propio equipo.