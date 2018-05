Algar-Plus Ultra y Mazarrón-Abarán, play off de ascenso

La Preferente Philips echó ayer el cierre a su temporada regular definiendo las posiciones que aún quedaban pendientes, como la última posición que da acceso a jugar el play off de ascenso o los equipos que acompañarían al Abanilla y Alcantarilla a Primera Autonómica.

Tras una jornada de auténtico infarto, finalmente fue el Marvimundo Plus Ultra quien se agarró a la sexta plaza tras ganar al Nuestro Abarán por 1-0 gracias a un solitario gol anotado por Sotomayor a falta de diez minutos para el final del partido en un abarrotado Municipal de Llano de Brujas. Al cuadro de la pedanía murciana le hubiera bastado incluso el empate, ya que el Alhama Bavinor, equipo con el que se jugaba la sexta plaza no fue capaz de ganar su partido en su visita al campo del Alcantarilla, donde empató a cuatro goles.

Los de Alhama necesitaban ganar y esperar el tropiezo del Plus Ultra para entrar en play off, pero ninguno de esos condicionantes sucedió. Las primeras eliminatorias por el ascenso la disputarán Algar-Plus Ultra y Mazarrón-Nuestro Abarán en formato de ida y vuelta. Los equipos vencedores se medirán entre ellos en la eliminatoria por el ascenso, para saber quién acompañará a Ciudad de Murcia y Olímpico de Totana en Tercera la próxima temporada.

En la zona baja, el Alquerías consumó su descenso al caer perder 1-0 en el campo del Juvenia, salvándose el Racing Murcia City en el último momento tras sumar los tres puntos ante el Cartagena UCAM (3-1) y ganarle el golaverage particular.

Por otro lado, el ayuntamiento de Totana ofreció ayer una recepción institucional al Club Olímpico de Totana por su reciente ascenso a la Tercera División tras finalizar la temporada regular en segunda posición, solo por detrás del CAP Ciudad de Murcia. La recepción tuvo lugar en el salón de plenos, a la que acudió todo el Club Olímpico de Totana al completo, tras ganar la pasada jornada, la penúltima de la Liga, en Mazarrón y lograr el objetivo de forma matemática. En la recepción estuvieron presentes el alcalde del municipio totanero, Andrés García, y la concejala de Deportes, Isabel María Molino, y otros representantes de la Corporación municipal. Además, en representación del club rojiblanco, se dieron cita y participaron el presidente Eugenio Ortiz, el entrenador Víctor Pagán, y los capitanes Ángel López Flores ´Palote´ y José Alberto Escudero ´Cueros´.