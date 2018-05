El alcantarillero Antonio Jesús Soto triunfa en la Copa de España Elite

«La clave ha sido pasar de la obsesión por ser profesional a disfrutar más de la bicicleta», dice

La Copa de España Elite y Sub-23 de ciclismo concluyó ayer con la disputa del Gran Premio Macario de Alcalá de Henares (Madrid). El alcantarillero Antonio Jesús Soto, que concluyó séptimo en esta prueba, culminó su carrera en el pelotón amateur con este éxito que le debe permitir dar el salto a profesionales en 2019. Soto, que es natura de Alcantarilla y residente en Librilla, lleva toda su vida ligada a la bicicleta. Su padre, Antonio Soto, fue un buen corredor aficionado en los años ochenta, y el pequeño de la familia comenzó a competir con solo seis añ.os. Llegó a la categoría sub-23 de la mano del conjunto Metal Lube en 2013 y, tras pasar por Hostal Latorre, Telco'm y Aldro Team, recaló en el equipo Lizarte hace dos temporadas. Ya en su primer año estuvo en disposición de pelear por la Copa de España, pero una caída en el Memorial Pascual Momparler le dejó fuera de juego. A la segunda ha ido la vencida gracias al gran trabajo de sus compañeros, que también han logrado que el Lizarte se proclame campeón.

«Teníamos dos lideratos que defender y hemos decidido que la mejor defensa sería un buen ataque», cuenta Antonio Jesús Soto en una nota difundida por su escuadra. «Por eso hemos querido ser combativos, y efectivamente nos ha servido para conseguir nuestros objetivos», dijo el murciano. Respecto de la victoria en la Copa de España, comentó que «este título me aporta satisfacción y confianza en mí mismo, ya que confirman el buen trabajo realizado en todos los aspectos desde invierno. La clave ha sido pasar de la obsesión por ser ciclista profesional a disfrutar más de la bicicleta: eso me ha aportado una tranquilidad muy valiosa. Quiero dar las gracias al equipo Lizarte por su apoyo a lo largo de la Copa de España: han sido básicos en muchos momentos decisivos y me han mantenido a salvo de cualquier infortunio».

Soto, que tiene 24 años de edad, también ha ganado este año el Gran Premio Ciclista Primavera CC Onturense, de Ontur, además de ser segundo en Zamora y tercero en el Trofeo Iberdrola y el Memorial Xabi Tondo.