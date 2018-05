Entre 8 y 15 euros las entradas para los abonados del Cartagena este fin de semana

El FC Cartagena pondrá mañana a la venta las entradas del partido de ida de la eliminatoria de ascenso ante el Rayo Majadahonda. Aunque no se conoce todavía el horario oficial del encuentro, el club ha decidido poner a disposición de los seguidores las entradas, que oscilan entre los 8 y los 15 euros para los abonados y los 10 y los 25 euros para los no abonados.

Así, los socios tendrán que pagar 15 euros en tribuna alta; 10 euros cuestan las entradas de tribuna baja y lateral alto. Las entraas de lateral bajo, fondos altos y fondos bajos tendrán un precio de ocho euros.

Por su parte, los no abonados deberán desembolsar 25 euros para tribuna alta; en tribuna baja y lateral alto, los no abonados pagarán 15 euros. En lateral bajo y fondos altos las localidades cuestan 12 euros y, por último, en fondos bajos el precio es de 10 euros. Los niños de0 a 5 años tendrán el acceso gratuito.

Por otro lado, aunque las entradas para la vuelta no están aún decididas,sí podemos avanzar que para aquellos aficionados del club albinegro que quieran desplazarse dentro de dos semanas hasta el Cerro del Espino en el encuentro de vuelta, las entradas no le van a salir muy asequi bles probablemente. El año pasado, en el partido que enfrentó al bloque majariego con el Racing de Santander los aficionados cántabros tuvieron que desembolsar 25 euros por localidad, lo que supuso ciertas dosis de indignación entre los seguidores racinguistas. Eso sí, no hubo problema en el envío de localidades, ya que se mandaron hasta las oficinas del club racinguista dos mil entradas. Aquel encuentro se jugó por la mañana, a partir de las doce, por lo que es probable que incluso se repita el mismo horario, aunque todo está por decidir todavía.