El último peldaño para el play off

El Real Murcia está a tan solo 90 minutos de alcanzar el momento de la temporada que ha buscado desde el pasado verano. El conjunto grana pondrá fin esta tarde, a las 18.00 horas, a la fase regular de Segunda B con la visita a la Nueva Condomina de un Linense que se juega la permanencia en la categoría de bronce y mañana por la tarde conocerá en el sorteo de la Real Federación Española de Fútbol, quién será su primera parada en las tres eliminatorias que tendrá que superar para poder regresar al fútbol profesional.

No obstante, todavía está por ver la posición que ocupará la plantilla que dirige José María Salmerón, entrenador murcianista, cuando el colegiado pite el final del encuentro. Y es que si el Murcia supera al Linense y el Marbella pincha ante el Villanovense, será el cuadro murciano el que finalice el curso en la segunda posición del grupo IV. Una posición que ha conseguido durante todos estos años en segunda B desde su descenso administrativo en 2014 y que le permitiría afrontar el partido de vuelta en casa. Sin embargo, eso no es algo que preocupe al entrenador almeriense, ya que dejó entrever en la previa del choque de esta tarde que mantedría alguna rotación en el once inicial como ya hizo la pasada semana ante el Lorca Deportiva con el fin de llegar al play off de ascenso en las mejores condiciones posibles.

«Vamos a seguir la línea que marqué en el partido ante el Lorca Deportiva en el sentido de sacar un equipo competitivo, pero también mirando al play off. Puede que algún jugador vuelva entrar para sumar minutos, ya que le podríamos necesitar en un momento determinado de la recta final de la temporada. La salud mental del grupo al final es mucho más importante que otras cosas», expresó Salmerón en la previa.

Todo hace indicar que el central Molo, al arrastrar molestias físicas durante la semana, no formará parte de la convocatoria para no asumir riesgos innecesarios y jugadores como el centrocampista David Sánchez también podrían descansar de cara a la exigente recta final que tendrá que afrontar el conjunto grana independientemente de si finaliza la temporada como segundo clasificado en el grupo IV o tercero.

El Linense, por su parte, llega a la Nueva Condomina con el objetivo de sumar una victoria, o incluso un empate le podría valer, para no meterse en líos y ocupar uno de los puestos de descenso a Tercera si el Écija -ante el FC Cartagena- o el Jumilla -frente al Recreativo de Huelva- vencen en sus respectivos compromisos. La Balona llega a la capital del Segura tras sumar un valioso punto ante el Cartagena en su feudo la pasada jornada que impidió a los de Alberto Monteagudo, entrenador albinegro, atar el primer puesto y estará acompañada por unos 100 aficionados que se desplazarán a la capital del Segura para presenciar el encuentro. En sus filas cuenta con el delantero Wilson Cuero, quien inició la pasada campaña en el conjunto murcianista y se marchó en enero de 2017.



El ascenso, por BeIN

Por otro lado, ayer se conoció a través de un tuit de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que las eliminatorias del play off de ascenso a Segunda División se podrán ver por televisión a través de LaLiga TV y BeIN Sports. Así pues, los aficionados murcianistas podrán ver los partidos que su equipo juegue fuera de casa a través de estas plataformas. Además, el club grana ya ha anunciado los precios de las entradas para la primera eliminatoria del play off que se dispute en Nueva Condomina a la espera de conocer el rival y el día. Los abonados deberán pagar entre 4 y 12 euros por las localidades, mientras que para el público en general el coste de las entradas oscila entre seis y quince euros para presenciar el primer asalto al ascenso.