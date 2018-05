El UCAM despide un curso aciago pendiente de una carambola

Con la mente puesta en la próxima temporada, el UCAM Murcia despide esta tarde (18.00 horas) un curso más que complicado en el plano deportivo, en el que no solo se ha visto obligado a readaptarse a la Segunda División B, sino que además, no ha conseguido clasificarse para el play off de ascenso. Para más inri, los universitarios dependen de una carambola para alcanzar la sexta plaza, que otorga el derecho a clasificarse para Copa del Rey. Para lograr dicho objetivo, los de Munitis necesitan superar esta tarde en la última jornada de Liga al San Fernando en el estadio Iberoamericano, y esperar, además, la derrota del Villanovense en Marbella, ante un conjunto andaluz que se está jugando el liderato del Grupo IV.

Munitis, más allá de esas posibilidades remotas, solo mira en acabar la temporada sumando dos victorias consecutivas, después de una racha de seis semanas sin ganar. El técnico cántabro se ha vuelto a ver obligado a completar la convocatoria con futbolistas del filial antes las bajas. En el banquillo del Iberoamericano esperarán su oportunidad futbolistas de la cantera como Barbero, José Hernández, Nacho Lorenzo, Luis Castillo o el delantero del División de Honor, Rodri.