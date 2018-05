El Lorca Deportiva quiere decir adiós a la Segunda B con dignidad ante un Badajoz en apuros

El Lorca Deportiva dice adiós esta tarde a las seis, a la Segunda B, enfrentándose al Badajoz en el estadio Nuevo Vivero. Los locales están a dos puntos del descenso y a uno del play out, por lo que necesitan el triunfo para no mirar para ningún sitio. Mario Simón ha convocado a todos los jugadores incluido el lesionado Chirri. No tiene mucho donde elegir, ya que hay algunos efectivos tocados como Carrasco y Javi Saura. El Lorca intentará competir con dignidad este último choque.