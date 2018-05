Ibon Navarro: "No sé si molestamos al estar arriba o tenemos mala suerte"

­

Ibon Navarro, entrenador del UCAM Murcia CB, se marchó ayer apenado tras la victoria del Real Madrid en el Palacio después de que comprobar como se decidía otra vez el encuentro en una jugada rigurosa con una canasta de Trey Thompkins a falta de dos segundos para el final y la posterior pausa de los colegiados para revisar la acción al no arrancar correctamente el cronómetro de la posesión. «Hay falta clara en ataque de Thompkins a Tumba en esa acción. No sé qué pensar. No sé si molestamos o simplemente es mala suerte, no lo sé. Esta claro que no hemos tenido suerte en estas últimas jugadas bien por el acierto del rival o por decisiones arbitrales erróneas», dijo el técnico vitoriano al finalizar el choque.

Ibon Navarro añadió que «los árbitros son humanos y ven lo que ven. En Vitoria no vieron falta sobre Clevin Hannah cuando lanzaba de tres en nuestro anterior partido de la ACB y no han visto la falta en ataque de Thompkins, eso no significa que hubiéramos ganado, pero el partido no hubiese acabado así». Además, el entrenador del UCAM resaltó el «carácter» de su equipo para plantarle de nuevo cara a todo un Real Madrid pese a los problemas en ataque y poder seguir peleando por entrar en el play off por el título de la Liga ACB. «Nos quedan dos partidos y estoy seguro de que mi equipo no se va a rendir. La intensidad y el carácter lo mantenemos y eso es lo más importante para mí, aunque lleguemos algo faltos de chispa para algunos tiros», expresó.

Por otro lado, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, también valoró el encuentro en el que el UCAM volvió a poner contra las cuerdas a su equipo por segunda vez en este curso. «Fue un encuentro intenso y nos costó romperlo, pero es que el UCAM es un equipo que pelea mucho en su pista, con el tirón de la gente, y al final se convirtió en un cara o cruz del que salimos ganadores», comentó. «Todos los partidos tienen su complicación y hay que seguir siendo competitivos. A mí me gustan los partidos duros y difíciles y desde la primera jugada vimos que el UCAM lo iba a ser, pues se está jugando estar entre los ocho primeros», declaró el técnico Pablo Laso después de que el Real Madrid ya tuviera asegurado el primer puesto en la Liga Endesa y afronte la próxima semana la Final Four de la Euroliga en Belgrado.