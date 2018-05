Giro de Italia: Yates gana en la cima de Gran Sasso y amplía su liderato

El británico Simon Yates (Mitchelton) se impuso con autoridad en la novena etapa del Giro de Italia, entre Pesco Sannita y el Gran Sasso de Italia, de 224 kilómetros, con final en alto, por lo que refuerza la 'maglia' rosa de líder.



Yates fue el más fuerte dentro del grupo de favoritos que se disputaron el triunfo de etapa y logró levantar los brazos con un tiempo de 5h.54:13, por delante del francés Thibaut Pinot (Sunweb) y del colombiano Esteban Chaves (Mitchelton).



No entró en el grupo principal el holandés Tom Dumoulin, que llegó a 12 segundos, pero el más perjudicado fue el británico Chris Froome (Sky), que se hundió hasta perder 1.17, por lo que se aleja en 2.30 minutos en la general respecto a Yates. Este lunes el Giro de Italia disfrutará de su segunda jornada de descanso.



Yates, de 25 años, hizo honor a la prenda rosa de la general y, como si realmente tuvieses alas, voló muy alto para demostrar que su candidatura al título es muy seria. En un tenso final, en el que cedieron Dumoulin, Froome y Aru, el británico levantó los brazos en la cima Pantani con un tiempo de 5h.54.13.



Apareció con autoridad Yates a 2.000 metros de altitud, en la "Gran Piedra de Italia", duro a la hora de definir, con un cambio de ritmo que le llevó a descorchar el champán en el podio. A su rueda entraron el francés Thibaut Pinot (Groupama) y Esteban Chaves, su compañero del Mitchelton. A 4 segundos un grupo en el que aguantó el tipo un día más el ecuatoriano del Movistar Rochard Carapaz.





