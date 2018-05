Ana Carrasco gana su segunda carrera del Mundial

La ceheginera Ana Carrasco lo ha vuelto a conseguir. Después de convertirse en 2017 en la primera mujer en ganar una carrera del Campeonato del Mundo de Supersport 300, hoy ha vuelto a subir a lo más alto del podio al vencer en el Gran Premio de Italia, que se ha disputado en el circuito de Imola.



La murciana ya hizo historia el sábado al conseguir la 'pole'. La piloto de Kawasaki también fue la mejor el viernes en la sesión de entrenamientos libres y el sábado alcanzó la Superpole con un tiempo de 2:07.076.



Carrasco había sido sexta este año en el inicio del Mundial y cuarta en Assen tras sobreponerse de una caída. Ahora se ha puesto al frente de la clasificación del Mundial.



La muciana ya hizo historia en 2017 al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de motociclismo de velocidad de un Campeonato del Mundo, gracias a su victoria en Portimão (Portugal) en una prueba del Mundial de Superbikes en la categoría de Supersport 300.





Así ha sido la llegada a meta de Ana Carrasco







What a weekend for @AnaCarrasco_22!!!????



? Spanish rider takes her second #WorldSSP300 win after an incredible performance!#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/2zkwm0rBbi