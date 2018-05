Munitis: "El trato del club y de los jugadores ha sido excepcional"

­­

El UCAM Murcia CF pondrá el punto y final a una decepcionante temporada mañana en casa del San Fernando, aunque los universitarios quieren acabar con buen sabor de boca y con tres puntos que le permitan estar lo más arriba posible en la tabla. Pedro Munitis, entrenador del equipo murciano, aseguró que la «motivación es máxima» y confían en poder regresar a Murcia con los tres puntos. «Independientemente de los objetivos siempre debe estar la forma de jugar. Como entrenador me gusta que todos den su mejor versión cada día. Lo hemos pasado mal y ahora con la victoria del Marbella, el equipo está motivado por conseguir la victoria ante el San Fernando y finalizar así el año con dos triunfos consecutivos», expresó ayer el cántabro en la previa del encuentro.

El equipo se ha preparado durante la semana para poder poner fin al curso con una última sonrisa ante el San Fernando. «Se trata de un equipo que juega muy directo, que si te equivocas te va hacer daño a la contra y con balones colgados a la espalda de los centrales. Tenemos que estar muy atentos a esas acciones y debemos de intentar imponer nuestra forma de jugar, ya que será un choque entre dos equipos con dos estilos de juego muy diferentes», explicó.

Para finalizar, el técnico universitario afirmó que «ahora solo estoy centrado en terminar la temporada de la mejor manera posible, ya sea por nuestras opciones de entrar aún en Copa de Rey o por sumar este domingo nuestra primera victoria fuera de casa desde que llegue. Aquí he estado muy a gusto y el trato tanto del club como de los jugadores ha sido excepcional. A pesar de las adversidades, me he sentido respaldado en todo momento», concluyó Munitis.