El Madrid vence en el Palacio con polémica

El Real Madrid se ha llevado la victoria del Palacio de los Deportes en un duelo que contó con polémica al final. Y es que el juego estuvo detenido durante varios minutos por parte de los colegiados tras la última canasta de Thompkins en la que el cronómetro no arrancó a la vez que la jugada del conjunto blanco. El UCAM Murcia CB se quedó a las puertas de poder forzar la prórroga después de remontar hasta 10 puntos de ventaja y liderar el marcador a falta de unos minutos. El base Kloof contó con el último lanzamiento a falta de 0.8 segundos para el final, pero el balón no entró y los de Pablo Laso, entrenador del cuadro blanco, se llevaron el triunfo. El UCAM sigue en la lucha por un puesto para el play off pese a la derrota, aunque se complican sus opciones tras un partido en el que Vítor Benite fue el máximo anotador con 20 puntos.

El UCAM apostó por llevar el partido al lado físico desde el inicio y gracias a un triple con tiro adicional de Rojas logró ponerse por delante en el marcador (8-3). Sin embargo, el Madrid apretó en defensa y comenzó a desconectar a los universitarios. Rojas estuvo impecable en las dos pinturas, capturando hasta seis rebote en el primer cuarto, pero fueron las cuatro pérdidas de Hannah las que ahogaron el juego de los murcianos. Doncic, de tres, y un mate de Tumba que no entró y que acabó en un contragolpe de Carroll, adelantaron de nuevo a los de Pablo Laso, entrenador madridista (8-12). Los triples de Llull y Carroll obligaron a Ibon Navarro a tener que parar el partido cuando quedaba poco más de un minuto para acabar el primer cuarto (8-15) y, con las rotaciones, el equipo murciano consiguió recortar la diferencia (12-18).

Kloof, Benite, Urtasun, Delía y Lima iniciaron el segundo periodo por parte del UCAM ante un Madrid que estuvo casi dos minutos sin anotar. El equipo murciano se acercó en el rebote a los números de los blancos y consiguió mantener a su rival en una anotación baja, sin embargo, no fue suficiente para pegarse más en el marcador. La presencia de Walter Tavares en ambas pinturas cambiaba muchos esquemas del UCAM en ataque y, sumado a las precipitaciones en varias posesiones de los murcianos, el Madrid consiguió un parcial de 0-8 con ocho puntos de Yusta (15-26). Ibon Navarro volvió a parar el partido y eso sirvió para reactivar al UCAM en la parcela ofensiva con las canastas de Benite y Oleson (17-26). Aunque Taylor, desde la esquina, y Tavares ampliaron la renta hasta los diez puntos (21-31). Luka Doncic se retiró a mediados del segundo cuarto tras quedarse dolorido en un enganchón con Oleson y con la pareja Soko-Tumba, los murcianos lograron recortar antes del descanso (25-31).

Randolph y Carroll abrieron una segunda parte en la que el UCAM se volvió a nublar en ataque. Oleson consiguió anotar en los primeros compases, pero el cuadro universitario no acertó en varios de sus lanzamientos y, en otros, se topaba con la defensa del Madrid (29-37). Eso sí, pese a los problemas, los de Ibon Navarro no perdieron la concentración atrás y eso les permitió acercarse de nuevo hasta los seis puntos con un mate a la contra de Tumba (31-37). Un triple de Rojas levantó a todos los aficionados del Palacio e hizo creer al UCAM en poder conseguir el triunfo (34-39). Sin embargo, el encuentro se complicó con las faltas. Tumba se marchó al banquillo con tres infracciones y Rojas permaneció en pista con el mismo número, lo que permitió al equipo de Pablo Laso acudir al tiro libre para seguir evitar que los universitarios les pisaran los talones (34-41). Benite se sacó de la manga otro triple para alcanzar los 11 puntos en su casillero y relanzar de nuevo a lUCAM en el partido tras un buen movimiento de balón (39-43). Dos canastas consecutivas bajo el poste, de Delía y Lima, acercaron a los universitarios hasta los dos puntos de diferencia y Benite en otra entrada a canasta apretó todavía más el marcador. Sin embargo, Rojas no pudo anotar dos tiros libres -previo tiempo muerto de Laso- para encarar el último cuarto (43-47).

Cinco puntos consecutivos de Hannah hicieron creer a los aficionados del UCAM en la victoria al inicio de los últimos diez minutos y Kloof supo sacar partido a su velocidad a la contra para empatar el partido desde el tiro libre a falta de siete minutos para el final (51-51). El segundo triple de Benite en el encuentro sirvió para poner por delante al equipo de Ibon Navarro y desatar la locura en el Palacio a falta de cinco minutos para el final (54-53). El UCAM tenía en su mano poner en más de un aprieto al Madrid en el tiempo que quedaba y entonces apareció de nuevo Kloof desde el perímetro después de un alley-oop de Tavares. Con las fuerzas igualadas el equipo universitario contó con varias acciones consecutivas para adelantarse en el marcador, pero dos triples desde las esquinas de Benite no entraron (59-59). El empate seguía en el marcador a falta de un minuto, hasta que Tavares se quedó solo bajo la canasta y sacó una canasta con tiro adicional a falta de 38 segundos para el final. El pívot falló el tiro libre, pero en la siguiente jugada puso un tapón a Benite que impidió un posible empate (59-61). Doncic pudo ´matar´ el partido desde el tiro libre, pero falló sus dos lanzamientos y dio vida a los de Ibon Navarro a falta de 8 segundos. Clevin Hannah empató de nuevo el partido con una penetración a canasta a falta de dos segundos para el final (61-61). En la última acción Thompkins anotó en un reverso con Kloof, pero el tiempo en el ´crono´ no había arrancado y se detuvo durante varios minutos el partido. Los árbitros decidieron que restaba 0.8 segundos para el final y el UCAM contó con la última posesión que acabó con un tiro de Kloof que no entró (61-63).