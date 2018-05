El Lorca sorprende al Numancia

El Lorca FC derrotó anoche al Numancia por 2-1, y de paso le fastidia la intención de estar con los mejores de la categoría en su lucha por un billete para el play off de ascenso a Primera. El equipo lorquino, ya descendido matemáticamente, ganó a base de corazón y empeñó a un rival del que se esperaba mucho más por lo que se estaba jugando. El mejor de los visitantes fue el meta Aitor, algo que dice todo sobre el encuentro. Solo en los últimos instantes el Numancia acorraló al Lorca, pero con escasez de ideas en el juego.

Tal y como se esperaba, la entrada al estadio Artés Carrasco fue muy pobre. La segunda más baja de la presente campaña y valga como ejemplo que la peña de valientes llegada desde Soria, unos quince componentes, se dejó notar en todo el estadio. El ambiente estaba en la zona de palco, ya que se dieron cita representantes de hasta quince clubes del fútbol nacional,acreditados.Por supuesto del Cádiz y del Valladolid, rivales directos del Numancia. Antes del partido, el club lorquino quiso rendir homenaje a dos equipos de fútbol base. El benjamín de primera categoría, campeón regional, lo mismo que el juvenil de categoría nacional, recién ascendido a División de Honor.

El Numancia tuvo el balón en el primer acto pero de poco le sirvió. Salió con la defensa adelantada para presionar muy arriba aunque en la línea de tres cuartos no sabían que hacer con el cuero. Diamanka fue el dueño de la parcela ancha, pero el juego directo local complicaba a la defensa visitante. Noguera, entre líneas, la velocidad de Nando y sobre todo Ojeda, llevaron en jaque a una titubeante zaga soriana. La mejor ocasión del Numancia en todo el primer tiempo fue en el minuto seis, y a consecuencia de un error clamoroso de Dorronsoro. A este se le escurrió un balón aéreo plácido, pero Higinio, que no lo esperaba, no acertó en boca de gol. A los treinta y dos minutos, Dorronsoro sí estuvo acertado en un cabezazo de Dani Calvo tras un saque de esquina y al filo del descanso, en un saque de esquina botado por Javi Muñoz, fue Carlos Gutierrez el que cabeceó hacia su portería siginificando el tanto local (1-0). Buena primera parte con mas posesión del balón por parte del Numancia, pero el juego directo del Lorca y la velocidad de sus atacantes pusieron en evidencia la lenta y fallona defensa soriana.

En la segunda parte, un disparo de Manu del Moral, el mejor hombre de campo del Numancia, lo salvó in extremis Antonio López. Dos minutos después, un gran pase de Javi Muñoz a Fede Vega acabó con otra gran ocasión para el Lorca FC en el segundo acto. El equipo de Fabri González hacía daño al contragolpe y en el minuto cincuenta y siete un voleón de Fede Vega acabó en otro paradón de Aitor a un balón que se dirigía hacia la misma escuadra.

Tres minutos despues llegó el segundo del Lorca con un centro raso de Peña desde la izquierda,y Nando, ganando la partida a su par, tocó con lo justo al fondo de la red (2-0). El Numancia despertó y fue a por todas, por lo que Manu del Moral marcó de cabeza a los sesenta y tres minutos (2-1). Hasta el final, el Numancia metió al Lorca su parcela pero la defensa y portero local estuvieron perfectos para sumar un triunfo que refuerza la moral y la profesionalidad del Lorca y complica la vida al Numancia.