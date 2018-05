Lewis Hamilton, 'pole' en Montmeló; Fernando Alonso saldrá octavo

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha logrado la 'pole position' en la sesión de calificación del Gran Premio de España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, batiendo el récord del trazado con 1:16.173 por delante de su compañero Valtteri Bottas y de Sebastian Vettel (Ferrari), con Fernando Alonso (McLaren) octavo, por primera vez en Q3, y Carlos Sainz (Renault) noveno.



Los Mercedes volaron en Montmeló, con tiempos casi calcados, pero fue Hamilton quien logró el récord de la pista para sellar otra 'pole' para Mercedes en Barcelona con un doblete de mucho mérito que les deja como favoritos de cara a la carrera pese al buen ritmo de los Ferrari y de Red Bull.





Hamilton marca el récord de Montmeló. Vídeo: Twitter/Movistar

Alonso: "Ojalá llueva"

Fernando Alonso pilota su McLaren en Montmeló. Foto: AFP

Por su parte, Fernando Alonso logró por primera vez en lo que va de campeonato, en esta quinta cita del Mundial,y lo hizo llevando a su McLaren a la octava posición con un tiempo de 1:17.721, justo por delante de un Carlos Sainz que terminó noveno y contento al ir de menos a más en lo que va de fin de semana.Alonso, que hasta el momento ha tenido muy buenas actuaciones en carrera, no había logrado meterse entre en los diez mejores ni en Australia, Baréin, China ni Azerbaiyán, por lo que esta Q3 en España tiene mérito y le hace cumplir con el reto marcado. De cara a la carrera, saldrá octavopese a que su mejor vuelta la hizo con neumáticos blandos.El asturiano no fue el único que usó la goma blanda, en principio más lenta que la súperblanda pero que, en las condiciones de cierta baja temperatura en el circuito, en un día tapado y sin sol, fue algo mejor en ciertos coches. Fue el caso de(Red Bull), sexto por detrás de su compañero Max Verstappen, quinto.También hicieron grandes cronos los Ferrari, con Sebastian Vettel tercero a menos de dos décimas del 'tiempazo' de Hamilton, y Kimi Raikkonen, pese a los problemas en una vuelta ya en la Q3, cuarto y rodando, como los Mercedes y Red Bull,en un trazado que, con asfalto nuevo y las mejoras en los monoplazas este año, ha visto rebajado su récord en unos tres segundos.Carlos Sainz logró dejar atrás losen su Renault que tuvo el viernes, cuando en ambas sesiones de entrenamientos libres ocupó las posiciones de abajo. Este sábado, metiéndose de nuevo en la Q3, logró la novena posición en la parrilla igual que en Azerbaiyán, China y Australia, confirmando el pleno de 'Top 10' al salir décimo en Baréin.Pese a las mejoras de la mayoría de escuderías, sorprendió ver a los Force India de Esteban Ocon y Sergio Pérez en decimotercera y decimoquinta posición, con el mexicano demasiado retrasado y alejado de la Q3, en la que tampoco estuvo Stoffel Vandoorne (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso) ni Charles LeClerc (Sauber).Los problemas del viernes en Renault sí pasaron al sábado con la eliminación en la Q1 del alemánque padeció una anomalía que le envió a boxes, a tiempo para intentar solucionar la solución y volver a salir pero dejando un tiempo demasiado bajo como para pasar a la segunda tanda de la calificación, donde sí estuvo Sainz.También se confirmaron las malas noticias en Williams, con Sergey Sirotkin y Lance Stroll siendo los más lentos, además con Stroll cometiendo un error que le llevó fuera de pista en su último intento de vuelta rápida, y quedando sólo por delante de un Brendon Hartley (Toro Rosso) que no llegó a salir a pista y que partirá desde la última posición de la parrilla en Montmeló.Tras la clasificación , Alonso ha deseado que la "lluvia" aparezca este domingo en la carrera, en el que parte octavo, ya que ve posibley se ha mostrado satisfecho de que hayan funcionado todas las mejoras que han introducido en el MCL33."Va a estar muy parejo en el grupo medio. La clave de mañana será la lluvia; parece que hay alguna previsión de lluvia y si eso llega en carrera. Ojalá que pase y sacar beneficios si hay una carrera loca", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la sesión de calificación.Por otra parte, el asturiano destacó la "buena crono" realizada, en la que se metió en Q3 por primera vez esta temporada. "Estoy muy contento. Llevábamos tres cronos haciendo el 13 en todas ellas; hemos dado salto que necesitábamos. Creo que va a mejorar la cosa. Estoy contento con este paso adelante; ahora necesitamos otro más para acercarnos a los de arriba. La otra nota positiva es que todo lo que le introdujimos al coche, ahora sólo falta traer más cosas lo más rápido posible", manifestó.Además, el bicampeón mundial valoró la elección de neumáticos. "Van bien los medios, los amarillos, mejor que los rojos, que seguramente mañana sean los neumáticos favoritos para todos.. Si llueve mañana, todos vamos a salir con intermedios o de lluvia y lo que haya pasado lo hoy no cuenta mucho", subrayó.Por último, Alonso recordó el buen papel realizado en anteriores ocasiones en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "El público ayuda de manera psicológica, no física. Por una razón u otra, siempre hacemos las mejores prestaciones en el Gran Premio de casa y siempre sale todo de cara. Ojalá mañana la gente se divierta y sea una carrera un poco loca,", concluyó.