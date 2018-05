Desafío gigante en el Palacio

Un equipo con resaca europea contra otro que se juega dentro de una semana estar en la final de la Euroliga. El UCAM Murcia-Real Madrid (19.00 horas, Movistar Deportes 1) estará marcado por el pasado reciente de los murcianistas, que el domingo lograron el tercer puesto en la Champions Legue, y el futuro próximo de los blancos, que han dado descanso para hoy a Rudy Fernández y Felipe Reyes, además de no poder contar aún con Facundo Campazzo, como ya informó ayer este diario, por la operación a la que fue sometido hace más de un mes. Si los blancos tendrán un ojo en Belgrado, donde disputarán la Final Four, los murcianistas lo pondrán también en Tenerife, ya que a tres jornadas para el final de la competición, el Iberostar, que esta tarde recibe al Barcelona, se ha convertido en el principal rival para entrar en el play off por el título. Ganar y esperar el fallo del rival es la consigna para el conjunto de Ibon Navarro, que después de quedarse a las puertas de entrar en la Copa del Rey y de la final de la Champions, no quiere que se le escape el tren de los ochos primeros de la ACB.

El UCAM llega al partido con una rotación limitada, ya que José Ángel Antelo fue operado esta semana y Vítor Faverani, como ayer confirmó el trenador, vuelve a tener problemas en la rodilla. Por estos motivos, durante la semana ha estado entrenando con el equipo el pívot del filial Sergio Mendiola, quien todo apunta a que estará hoy en el banquillo del Palacio de los Deportes, donde se espera, como ya es habitual cada vez que el Real Madrid visita Murcia, que se registre la mejor entrada de la temporada. Además, Augusto César Lima, quien jugó los dos partidos en Atenas infiltrado, y Sadiel Rojas tienen molestias, aunque disputarán un choque trascendental antes de afrontar la visita al Retabet Bilbao del domingo 20 y el cierre de la temporada regular en casa frente al Movistar Estudiantes el jueves 24.

Los blancos, que ya tienen asegurado el primer puesto de la temporada regular, llegaron ayer tarde a la ciudad y esta mañana entrenarán en el pabellón. Con la expedición han viajado los jóvenes Pantzar y Radoncic. El buen estado de forma de Luka Doncic, quien el pasado miércoles logró un 'triple doble' frente al Real Betis, y el creciente protagonismo de Sergio Llull, quien reapareció hace tres semanas tras la grave lesión que sufrió el pasado verano, son algunas de las amenazas de un rival que hará sufrir mucho a los locales en el juego interior con Tavares y Gustavo Ayón.

En el recuerdo está el encuentro que perdieron los murcianistas en la primera vuelta después de fallar Sadiel Rojas dos tiros libres y de forzar la prórroga los madridistas por medio de un Thompkins, que en el tiempo añadido, gracias a otra canasta postrera del estadounidense, acabaron con la resistencia del UCAM. Hoy, con el apoyo de la afición, que también tributará un homenaje a la plantilla por la actuación en la competición europea, quiere ganar por cuarta vez en su historia al gigante blanco.