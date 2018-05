Las lesiones impiden a Campazzo poder enfrentarse al UCAM Murcia

El Real Madrid saltará al parqué del Palacio con los deberes hechos en la Liga Endesa y con un ojo puesto en la Final Four de la Euroliga de Belgrado. Pero que la plantilla de Pablo Laso, entrenador del conjunto blanco, ya tenga en su bolsillo la primera plaza de la ACB no significa que sea un rival menos peligroso, sino todo lo contrario. El Madrid se enfrentará mañana al UCAM CB Murcia, a las 19.00 horas ( Movistar +), con la idea de seguir engrasando la máquina para poder levantar de nuevo el máximo título europeo aunque tampoco quiere tomar ningún riesgo, por lo que Facundo Campazzo no participará en el encuentro frente a su exequipo después de someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda a mediados de abril.

Con la camiseta del UCAM, en sus dos temporadas como cedido por parte del Madrid, el jugador argentino llevó las riendas sobre la pista de las dos mejores temporadas del conjunto murciano en toda su historia en la Liga ACB y también se convirtió en uno de los más queridos por la afición del Palacio. Un cariño recíproco, puesto que Campazzo siempre ha mostrado a través de las redes sociales su afecto por el club y la afición como ocurrió hace tan solo una semana cuando deseó suerte al UCAM en la Final Four de la Champions League en la que acabó volviendo de Atenas con la medalla de bronce.

Todo estaba preparado para que mañana, con un pabellón que presentará una excelente entrada al tener ya vendidas la mayoría de sus localidades, se añadiese el regreso del argentino al gran recibimiento que realizarán los aficionados del UCAM al equipo por la reciente gesta conseguida en Grecia. Sin embargo, la vuelta de Campazzo deberá esperar. El jugador del Real Madrid fue sometido en abril a una pequeña intervención en su rodilla izquierda por una lesión en el cartílago y aunque desde hace días lleva entrenando a un buen ritmo y se barabaja la posibilidad de que sumase unos minutos en Murcia para comprobar su estado físico, desde el club blanco no se quiere tomar ningún riesgo de cara al decisivo tramo de la temporada con la Final Four de la Euroliga y el play off por el título en la ACB. Además, la vuelta de Sergio Llull, tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla el pasado verano, y un Luka Doncic al máximo nivel tras superar también otras dolencias físicas, hacen que de momento el equipo de Pablo Laso tenga cubierta esa posición.

La ausencia de Campazzo en la capital del Segura significará que el argentino apenas habrá podido medirse ante el que hasta hace poco era su equipo. Y es que en el encuentro de la primera vuelta, disputado en el Wizink Center, el base se tuvo que retirar a los cuatro minutos de juego tras doblarse el tobillo en una acción fortuita. Cuando el UCAM estaba sufriendo por primera vez en sus propias carnes la electricidad y los 'trucos' del base de Córdoba, abandonó la pista con sensibles gestos de dolor y no pudo completar un encuentro que se decidió en la prórroga con dos triples de Trey Thompkins y que los de Ibon Navarro, entrenador universitario, tuvieron en su mano.

Pese a que Campazzo no disputa un partido en la ACB desde el pasado 25 de marzo, ante el Valencia Basket, la fantástica temporada hasta entonces en su vuelta al Madrid no ha pasado de puntillas y el base lidera actualmente la votación popular de los aficionados en las redes sociales del MVP de la Liga Endesa por delante de Doncic y Shengelia (Baskonia). Un 'galardón' que ya consiguió en su primera campaña en el UCAM.