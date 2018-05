Aitor Ruibal: "Voy a intentar darle al Cartagena la verticalidad que le falta"

La última incorporación de la temporada del FC Cartagena, Aitor Ruibal, ya posa con la camiseta del equipo. El delantero, que esta temporada ha descendido a Tercera con el Betis Deportivo, se incorpora a las filas albinegras de cara al play off para suplir al canario Cristo Martín, de baja por una grave lesión. El delantero manresano se define como un jugador "muy vertical, rápido y fuerte". "El gol no me da mucho miedo, aunque a veces me cuesta. Como ya hemos visto, el Cartagena tiene un juego precioso, pero le falta verticalidad y voy a intentar dárselo", señaló.

Ruibal debutó este año en el primer equipo del Betis de la mano de Quique Setién, aunque con el filial las cosas no le han ido tan bien. Ahora su objetivo es ascender al Cartagena a Segunda. En ese caso, el delantero bético prolongará su cesión en el club albinegro durante una temporada más. "Es lo que queremos todos, que me pueda quedar un año y ojalá sean muchos más", declaró el futbolista.

Monteagudo: "Si no se puede hacer un partido vistoso, hay que ganarlo defendiendo"

Por su parte, el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, ha señalado que el objetivo el domingo ante el Écija ser afianzar la primera plaza, jugando bien o jugando mal. "Queremos hacer un buen partido y dedicárselo a la afición, pero si no se puede hacer un partido vistoso y hay que ganarlo defendiendo bien, el objetivo es ser campeón", indicó.

El técnico, que ha cumplido cien partidos en el banquillo del Cartagena, dice que se siente muy respaldado tanto por la afición como por la directiva del club, aunque asume que hay voces críticas. "El ascenso va a ser para los que están con el entrenador y para los que han tenido dudas durante el trayecto".

La única duda en su formación es, una vez más, el jerezano Hugo Rodríguez, que no termina de sobreponerse a sus problemas en los isquiotibiales. Monteagudo confía en obtener los tres puntos y ser campeones del grupo IV: "Este equipo, en las grandes citas, siempre da la cara", afirmó.